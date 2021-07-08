https://ria.ru/20210708/sochi-1740507051.html

Мэр Сочи оценил ущерб от наводнения на курорте

Мэр Сочи оценил ущерб от наводнения на курорте - РИА Новости, 08.07.2021

Мэр Сочи оценил ущерб от наводнения на курорте

Общая сумма ущерба от непогоды в Сочи составило около 18 миллионов рублей, деньги будут выплачены гражданам из бюджета Краснодарского края, сообщил глава... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T19:14

2021-07-08T19:14

2021-07-08T19:30

туризм

подтопления на кубани

россия

алексей копайгородский

сочи

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Общая сумма ущерба от непогоды в Сочи составило около 18 миллионов рублей, деньги будут выплачены гражданам из бюджета Краснодарского края, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский."Общая сумма ущерба, нанесенного непогодой гражданам, составила около 18 миллионов рублей. Деньги будут выплачены из бюджета Краснодарского края. Поручил тщательно подготовить и в кратчайшие сроки направить в край все необходимые документы, чтобы уже со следующей недели начать выплаты", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.Мэр пояснил, что гражданам, которые проживают в пострадавших от воды домах, но не имеют в них постоянной регистрации, а также жителям, утратившим документы на прописку, потери будут компенсированы из иных источников.Потерпевшими и частично утратившими имущество в Сочи после непогоды признаны 335 человек, в общей сложности подтоплено 90 домовладений, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский."Мониторинговые группы обошли 90 подтопленных домовладений, в которых живут 335 человек. Все они признаны потерпевшими и частично утратившими имущество", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.По его словам, семьи получат компенсацию из расчета по 10 тысяч рублей на каждого прописанного в доме. Кроме того, за частичную утрату имущества будет выплачено дополнительно по 50 тысяч рублей, а при полной утрате имущества – 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

https://ria.ru/20210707/sochi-1740281513.html

россия

сочи

краснодарский край

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подтопления на кубани , россия, алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, происшествия