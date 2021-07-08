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Туризм
https://ria.ru/20210708/sochi-1740507051.html
Мэр Сочи оценил ущерб от наводнения на курорте
Мэр Сочи оценил ущерб от наводнения на курорте - РИА Новости, 08.07.2021
Мэр Сочи оценил ущерб от наводнения на курорте
Общая сумма ущерба от непогоды в Сочи составило около 18 миллионов рублей, деньги будут выплачены гражданам из бюджета Краснодарского края, сообщил глава... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:14
2021-07-08T19:30
туризм
подтопления на кубани
россия
алексей копайгородский
сочи
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Общая сумма ущерба от непогоды в Сочи составило около 18 миллионов рублей, деньги будут выплачены гражданам из бюджета Краснодарского края, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский."Общая сумма ущерба, нанесенного непогодой гражданам, составила около 18 миллионов рублей. Деньги будут выплачены из бюджета Краснодарского края. Поручил тщательно подготовить и в кратчайшие сроки направить в край все необходимые документы, чтобы уже со следующей недели начать выплаты", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.Мэр пояснил, что гражданам, которые проживают в пострадавших от воды домах, но не имеют в них постоянной регистрации, а также жителям, утратившим документы на прописку, потери будут компенсированы из иных источников.Потерпевшими и частично утратившими имущество в Сочи после непогоды признаны 335 человек, в общей сложности подтоплено 90 домовладений, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский."Мониторинговые группы обошли 90 подтопленных домовладений, в которых живут 335 человек. Все они признаны потерпевшими и частично утратившими имущество", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.По его словам, семьи получат компенсацию из расчета по 10 тысяч рублей на каждого прописанного в доме. Кроме того, за частичную утрату имущества будет выплачено дополнительно по 50 тысяч рублей, а при полной утрате имущества – 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.
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подтопления на кубани , россия, алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, происшествия
Мэр Сочи оценил ущерб от наводнения на курорте
19:14 08.07.2021 (обновлено: 19:30 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМусор на пляже в поселке Кудепста Хостинского района Сочи
Мусор на пляже в поселке Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Алексей Копайгородский заявил, что сумма ущерба от непогоды составила около 18 миллионов рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Общая сумма ущерба от непогоды в Сочи составило около 18 миллионов рублей, деньги будут выплачены гражданам из бюджета Краснодарского края, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.
"Общая сумма ущерба, нанесенного непогодой гражданам, составила около 18 миллионов рублей. Деньги будут выплачены из бюджета Краснодарского края. Поручил тщательно подготовить и в кратчайшие сроки направить в край все необходимые документы, чтобы уже со следующей недели начать выплаты", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
Жители идут по улице Сочи после проливного дождя - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 16:15Туризм
Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
Мэр пояснил, что гражданам, которые проживают в пострадавших от воды домах, но не имеют в них постоянной регистрации, а также жителям, утратившим документы на прописку, потери будут компенсированы из иных источников.
Потерпевшими и частично утратившими имущество в Сочи после непогоды признаны 335 человек, в общей сложности подтоплено 90 домовладений, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.
"Мониторинговые группы обошли 90 подтопленных домовладений, в которых живут 335 человек. Все они признаны потерпевшими и частично утратившими имущество", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
По его словам, семьи получат компенсацию из расчета по 10 тысяч рублей на каждого прописанного в доме. Кроме того, за частичную утрату имущества будет выплачено дополнительно по 50 тысяч рублей, а при полной утрате имущества – 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Подтопленные дома и размытые дороги: последствия ливней в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

Затопления в Сочи
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

Затопления в Сочи
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

Мужчина убирается во дворе своего подтопленного дома в Хостинском районе Сочи
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

Мужчина устраняет последствия подтопления на станции технического обслуживания автомобилей в Хостинском районе Сочи
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

Поваленное во время дождя дерево на проезжей части в Хостинском районе Сочи
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

Мужчина укладывает мешки с песком во дворе своего дома на одной из улиц Хостинского района Сочи
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

Сотрудник коммунальной службы устраняет последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

Мужчина на берегу реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

Женщина в своем номере в подтопленной гостинице неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

Поврежденные ограждения возле моста через реку Кудепста в Хостинском районе Сочи
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
 
ТуризмПодтопления на КубаниРоссияАлексей КопайгородскийСочиКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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