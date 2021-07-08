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Лаврентьев: Россия надеется на скорый вывод войск Турции и США из Сирии
Лаврентьев: Россия надеется на скорый вывод войск Турции и США из Сирии - РИА Новости, 08.07.2021
Лаврентьев: Россия надеется на скорый вывод войск Турции и США из Сирии
Россия надеется, что в скором времени по мере стабилизации ситуации турецкие и американские войска будут выведены из Сирии, заявил спецпредставитель президента... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:12
2021-07-08T14:12
2021-07-08T14:12
россия
нур-султан
александр лаврентьев
сирия
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НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Россия надеется, что в скором времени по мере стабилизации ситуации турецкие и американские войска будут выведены из Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля."Мы очень надеемся, что присутствие ограниченного американского контингента, ряда западных стран на северо-востоке Сирии, а также турецкого контингента на северо-западе Сирии носит временный характер, и в скором времени по мере стабилизации ситуации все эти воинские контингенты будут из страны выведены", - сказал Лаврентьев.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20210708/siriya-1740413297.html
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россия, нур-султан, александр лаврентьев, сирия, в мире
Лаврентьев: Россия надеется на скорый вывод войск Турции и США из Сирии
Лаврентьев заявил, что Россия надеется на скорый вывод турецких и американских войск из Сирии