https://ria.ru/20210708/siriya-1740429263.html

Лаврентьев оценил возможность прекращения огня в Сирии

Лаврентьев оценил возможность прекращения огня в Сирии - РИА Новости, 08.07.2021

Лаврентьев оценил возможность прекращения огня в Сирии

Введение прекращения огня в Сирии сейчас может ограничить усилия по борьбе с терроризмом, борьба с боевиками должна продолжиться, несмотря на тенденцию к... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:40

2021-07-08T13:40

2021-07-08T13:40

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нур-султан

александр лаврентьев

сирия

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НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Введение прекращения огня в Сирии сейчас может ограничить усилия по борьбе с терроризмом, борьба с боевиками должна продолжиться, несмотря на тенденцию к постепенной стабилизации ситуации в республике, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля."Хочу сказать, что при обсуждении вопросов мы, конечно, сконцентрировались на тех, которые в настоящее время приобретают особую актуальность, но, тем не менее, остановились в самом начале при рассмотрении вопроса о ситуации в Сирии на необходимости, конечно, продолжения борьбы с террористическими группировками, несмотря на, еще раз подчеркну, общую тенденцию к постепенной стабилизации ситуации на территории Сирийской Арабской Республики", - сказал Лаврентьев на пресс-конференции."Эта борьба должна быть продолжена, несмотря на призывы сейчас со стороны ряда европейских стран о так называемом введении прекращения огня в национальном масштабе. Мы все должны понимать, что эта мера, хотя и имеет определенный смысл на перспективу и к этому надо стремиться, но в настоящее время она может ограничить действия в том числе и правительственных сил, и международные усилия по борьбе с террористическими организациями, которые сохраняют достаточно большой потенциал", - подчеркнул он.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20210702/siriya-1739696178.html

https://ria.ru/20210708/siriya-1740423497.html

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нур-султан

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россия, нур-султан, александр лаврентьев, сирия, в мире