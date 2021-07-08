https://ria.ru/20210708/siriya-1740422368.html

В Сирии призвали не накладывать вето на механизм трансграничной помощи

В Сирии призвали не накладывать вето на механизм трансграничной помощи - РИА Новости, 08.07.2021

В Сирии призвали не накладывать вето на механизм трансграничной помощи

Сирийская оппозиция призывает Россию не использовать право вето в совбезе ООН на голосовании о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, сказал глава... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:12

2021-07-08T13:12

2021-07-08T13:12

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НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Сирийская оппозиция призывает Россию не использовать право вето в совбезе ООН на голосовании о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, сказал глава делегации сирийской оппозиции на переговорах в "астанинском формате" Ахмад Тоаме.Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля. Ранее специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что надеется на продление механизма трансграничной помощи в Сирии."Гуманитарный вопрос в Сирии уже перешел этап трагедии и уже стал огромной болью для всего человечества. Мы не преувеличим, если скажем, что эта проблема стала самой большой трагедией в нынешнем веке. Мы всегда настойчиво говорим и хотим, чтобы вето не использовалось 11 числа этого месяца со стороны России, потому что, если вето будет использовано, то это будет большой трагедией для всего сирийского народа. Это означает остановку единственной оставшейся артерии с тем, чтобы спасти сирийский народ" - сказал он на пресс-конференции.Десятого июля истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи (ТГМ) в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивают на продлении действия механизма и на открытии дополнительных КПП. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.В Совете Безопасности ООН ведутся переговоры о будущем механизма. Кураторы вопроса в СБ Ирландия и Норвегия внесли на рассмотрение Совбеза проект резолюции, в котором предлагается на год продлить работу "Баб-эль-Хава", а также на год открыть закрытый ранее КПП "Аль-Ярубия" на сирийско-иракской границе.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20210708/siriya-1740413297.html

https://ria.ru/20210707/peregovory-1740054126.html

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