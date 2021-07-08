Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/siriya-1740422368.html
В Сирии призвали не накладывать вето на механизм трансграничной помощи
В Сирии призвали не накладывать вето на механизм трансграничной помощи - РИА Новости, 08.07.2021
В Сирии призвали не накладывать вето на механизм трансграничной помощи
Сирийская оппозиция призывает Россию не использовать право вето в совбезе ООН на голосовании о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, сказал глава... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:12
2021-07-08T13:12
россия
нур-султан
гейр педерсен
совет безопасности оон
норвегия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710008_0:50:1697:1004_1920x0_80_0_0_4910d44d1e2b98217a69cbcf3f3a9aae.jpg
НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Сирийская оппозиция призывает Россию не использовать право вето в совбезе ООН на голосовании о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, сказал глава делегации сирийской оппозиции на переговорах в "астанинском формате" Ахмад Тоаме.Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля. Ранее специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что надеется на продление механизма трансграничной помощи в Сирии."Гуманитарный вопрос в Сирии уже перешел этап трагедии и уже стал огромной болью для всего человечества. Мы не преувеличим, если скажем, что эта проблема стала самой большой трагедией в нынешнем веке. Мы всегда настойчиво говорим и хотим, чтобы вето не использовалось 11 числа этого месяца со стороны России, потому что, если вето будет использовано, то это будет большой трагедией для всего сирийского народа. Это означает остановку единственной оставшейся артерии с тем, чтобы спасти сирийский народ" - сказал он на пресс-конференции.Десятого июля истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи (ТГМ) в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивают на продлении действия механизма и на открытии дополнительных КПП. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.В Совете Безопасности ООН ведутся переговоры о будущем механизма. Кураторы вопроса в СБ Ирландия и Норвегия внесли на рассмотрение Совбеза проект резолюции, в котором предлагается на год продлить работу "Баб-эль-Хава", а также на год открыть закрытый ранее КПП "Аль-Ярубия" на сирийско-иракской границе.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20210708/siriya-1740413297.html
https://ria.ru/20210707/peregovory-1740054126.html
россия
нур-султан
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710008_25:0:1364:1004_1920x0_80_0_0_0f9610c5f679e328ffc36c411c6e7973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нур-султан, гейр педерсен, совет безопасности оон, норвегия, оон, в мире
В Сирии призвали не накладывать вето на механизм трансграничной помощи
13:12 08.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк

Сирийская оппозиция призвала не накладывать вето в СБ ООН на механизм трансграничной помощи

Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Сирийская оппозиция призывает Россию не использовать право вето в совбезе ООН на голосовании о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, сказал глава делегации сирийской оппозиции на переговорах в "астанинском формате" Ахмад Тоаме.
Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля. Ранее специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что надеется на продление механизма трансграничной помощи в Сирии.
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 12:26
Россия, Иран и Турция выступили с совместным заявлением по Сирии
"Гуманитарный вопрос в Сирии уже перешел этап трагедии и уже стал огромной болью для всего человечества. Мы не преувеличим, если скажем, что эта проблема стала самой большой трагедией в нынешнем веке. Мы всегда настойчиво говорим и хотим, чтобы вето не использовалось 11 числа этого месяца со стороны России, потому что, если вето будет использовано, то это будет большой трагедией для всего сирийского народа. Это означает остановку единственной оставшейся артерии с тем, чтобы спасти сирийский народ" - сказал он на пресс-конференции.
Десятого июля истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи (ТГМ) в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивают на продлении действия механизма и на открытии дополнительных КПП. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.
В Совете Безопасности ООН ведутся переговоры о будущем механизма. Кураторы вопроса в СБ Ирландия и Норвегия внесли на рассмотрение Совбеза проект резолюции, в котором предлагается на год продлить работу "Баб-эль-Хава", а также на год открыть закрытый ранее КПП "Аль-Ярубия" на сирийско-иракской границе.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. 15 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 04:04
Переговоры по Сирии в астанинском формате
 
РоссияНур-СултанГейр ПедерсенСовет Безопасности ООННорвегияООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей
08:31При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
Лента новостейМолния