https://ria.ru/20210708/shoygu-1740478964.html

Шойгу направил Бе-200 в Турцию для помощи в тушении пожаров

Шойгу направил Бе-200 в Турцию для помощи в тушении пожаров - РИА Новости, 08.07.2021

Шойгу направил Бе-200 в Турцию для помощи в тушении пожаров

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:23

2021-07-08T17:23

2021-07-08T17:23

россия

бе-200

сергей шойгу

адана

турция

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ, он уже летит в Адану, сообщили в МО РФ."По указанию президента РФ, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России. Восьмого июля около 16.00 (мск) самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что экипаж самолета имеет практический опыт выполнения такого рода задач, обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет обеспечиваться инженерно-техническим составом Ейского авиацентра.Бе-200 – многоцелевой самолет-амфибия, предназначен, в том числе, для тушения крупных лесных пожаров с воздуха. Самолет может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 километров в час при глиссировании по водной поверхности.

https://ria.ru/20210627/turtsiya-1738819209.html

россия

адана

турция

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россия, бе-200, сергей шойгу, адана, турция, в мире