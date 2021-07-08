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Шойгу направил Бе-200 в Турцию для помощи в тушении пожаров
Шойгу направил Бе-200 в Турцию для помощи в тушении пожаров - РИА Новости, 08.07.2021
Шойгу направил Бе-200 в Турцию для помощи в тушении пожаров
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:23
2021-07-08T17:23
россия
бе-200
сергей шойгу
адана
турция
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ, он уже летит в Адану, сообщили в МО РФ."По указанию президента РФ, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России. Восьмого июля около 16.00 (мск) самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что экипаж самолета имеет практический опыт выполнения такого рода задач, обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет обеспечиваться инженерно-техническим составом Ейского авиацентра.Бе-200 – многоцелевой самолет-амфибия, предназначен, в том числе, для тушения крупных лесных пожаров с воздуха. Самолет может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 километров в час при глиссировании по водной поверхности.
https://ria.ru/20210627/turtsiya-1738819209.html
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россия, бе-200, сергей шойгу, адана, турция, в мире
Шойгу направил Бе-200 в Турцию для помощи в тушении пожаров
17:23 08.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС сбрасывает воду во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС сбрасывает воду во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Шойгу направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ, он уже летит в Адану, сообщили в МО РФ.
"По указанию президента РФ, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России. Восьмого июля около 16.00 (мск) самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что экипаж самолета имеет практический опыт выполнения такого рода задач, обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет обеспечиваться инженерно-техническим составом Ейского авиацентра.
Бе-200 – многоцелевой самолет-амфибия, предназначен, в том числе, для тушения крупных лесных пожаров с воздуха. Самолет может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 километров в час при глиссировании по водной поверхности.
 
РоссияБе-200Сергей ШойгуАданаТурцияВ мире
 
 
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