https://ria.ru/20210708/shkola-1740416455.html
В российских школах введут уроки финансовой грамотности
В российских школах введут уроки финансовой грамотности - РИА Новости, 08.07.2021
В российских школах введут уроки финансовой грамотности
Преподавание финансовой грамотности станет обязательным для российских школ; разные элементы этой дисциплины фигурируют в новых образовательных стандартах, они... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:36
2021-07-08T12:36
2021-07-08T14:03
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Преподавание финансовой грамотности станет обязательным для российских школ; разные элементы этой дисциплины фигурируют в новых образовательных стандартах, они разработаны при участии Центрального банка.В начальных классах ее включат в программы математики и предмета "окружающий мир", а с пятого по девятый классы добавят в обществознание и географию. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2022 года, а при желании родителей — уже с этого года.Вдобавок уже с первого класса детей обучат безопасному поведению в интернете, в том числе при совершении платежей и переводов. Им также расскажут, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.В средней школе ученики оценят риски предпринимательской деятельности и ознакомятся с примерами "недобросовестных практик финансовых организаций" и видами мошенничества.Часть математических заданий будет связана с расчетом цен товаров и услуг, еще один блок затронет вопросы налогообложения, а на уроках географии планируют обсуждать определения качества жизни и финансового благополучия.Кроме того, школьники должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы — заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.Первый зампред регулятора Сергей Швецов отметил, что уже сейчас 86% школ так или иначе включают финансовую грамотность в учебные планы, а в каждый пятой школе педагоги обязаны проводить такие уроки.
https://ria.ru/20210615/vospitanie-1737076688.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей швецов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), образование - общество, общество
В российских школах введут уроки финансовой грамотности
12:36 08.07.2021 (обновлено: 14:03 08.07.2021)
Преподавание финансовой грамотности в российских школах станет обязательным до девятого класса
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Преподавание финансовой грамотности станет обязательным для российских школ; разные элементы этой дисциплины фигурируют в новых образовательных стандартах, они разработаны при участии Центрального банка.
В начальных классах ее включат в программы математики и предмета "окружающий мир", а с пятого по девятый классы добавят в обществознание и географию.
Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2022 года, а при желании родителей — уже с этого года.
Вдобавок уже с первого класса детей обучат безопасному поведению в интернете, в том числе при совершении платежей и переводов. Им также расскажут, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.
В средней школе ученики оценят риски предпринимательской деятельности и ознакомятся с примерами "недобросовестных практик финансовых организаций" и видами мошенничества.
Часть математических заданий будет связана с расчетом цен товаров и услуг, еще один блок затронет вопросы налогообложения, а на уроках географии планируют обсуждать определения качества жизни и финансового благополучия.
Кроме того, школьники должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы — заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.
Первый зампред регулятора Сергей Швецов
отметил, что уже сейчас 86% школ так или иначе включают финансовую грамотность в учебные планы, а в каждый пятой школе педагоги обязаны проводить такие уроки.