В российских школах введут уроки финансовой грамотности

Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах

"Я хочу заниматься всем" или "не хочу заниматься ничем". Когда ребенок так говорит - возможно, родителям стоит обратиться к тьютору - человеку, который поможет ребенку определиться чего он хочет. А когда выбор (например, в каком профильном классе учиться) будет сделан, составить для него индивидуальный план обучения даже в простой российской школе.