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https://ria.ru/20210708/shampanskoe-1740383842.html
Авторы поправок в закон о винах объяснили термин "российское шампанское"
Авторы поправок в закон о винах объяснили термин "российское шампанское" - РИА Новости, 08.07.2021
Авторы поправок в закон о винах объяснили термин "российское шампанское"
Авторы поправок в закон о виноградарстве и виноделии объяснили, что подразумевает понятие "российское шампанское", пишет РБК. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:58
2021-07-08T12:44
россия
константин бахарев
михаил шеремет
госдума рф
евросоюз
владимир путин
москва
франция
париж
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Авторы поправок в закон о виноградарстве и виноделии объяснили, что подразумевает понятие "российское шампанское", пишет РБК. Согласно принятым в Евросоюзе регламентам, называться "шампанским" могут только игристые вина из французского региона Шампань. При этом произведены они должны быть из определенных сортов винограда и по специальной технологии. Депутат Госдумы Михаил Шеремет разъяснил суть термина "российское шампанское"."Термин "российское шампанское" можно использовать только на территории нашей страны. Данный закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования. Эти поправки исключительно в интересах развития виноделия в России", — подчеркнул он.По словам депутата Натальи Боевой, российским шампанским можно называть игристое вино, если оно произведено согласно особым требованиям, а "указанная на бутылке информация позволяет отследить его путь от лозы до бокала". Парламентарий Константин Бахарев, в свою очередь, уточнил, что поправки "не могут отменить название "шампанское" и ничто не препятствует его ввозу в страну".На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон, который, в частности, меняет формулировку "игристое вино (шампанское)" на "игристое вино, включая российское шампанское". Получается, что термин "шампанское" теперь можно использовать только по отношению к напитку, который произвели в России. Это потребует дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции. Российская структура Moet Hennessy после этого заявила, что приостанавливает поставки, но позже согласилась поменять этикетку. Однако директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь в понедельник подтвердила РИА Новости, что компания временно не будет экспортировать свой товар в Россию. Комитет вин Шампани (Comité Champagne) назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Москвой и Парижем по вопросам защиты апелласьонов, которые продолжались более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза добиться пересмотра закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер рекомендовали французским производителям приостановить поставки шампанского в Россию.
https://ria.ru/20210622/kontrabanda-1738143141.html
https://ria.ru/20210706/shampanskoe-1740061865.html
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россия, константин бахарев, михаил шеремет, госдума рф, евросоюз, владимир путин, москва, франция, париж, общество, экономика
Авторы поправок в закон о винах объяснили термин "российское шампанское"
09:58 08.07.2021 (обновлено: 12:44 08.07.2021)
 
© Depositphotos / dteuropeБокалы с шампанским
Бокалы с шампанским - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Depositphotos / dteurope

Авторы поправок в закон о виноградарстве и виноделии объяснили термин "российское шампанское"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Авторы поправок в закон о виноградарстве и виноделии объяснили, что подразумевает понятие "российское шампанское", пишет РБК.
Согласно принятым в Евросоюзе регламентам, называться "шампанским" могут только игристые вина из французского региона Шампань. При этом произведены они должны быть из определенных сортов винограда и по специальной технологии. Депутат Госдумы Михаил Шеремет разъяснил суть термина "российское шампанское".
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"Термин "российское шампанское" можно использовать только на территории нашей страны. Данный закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования. Эти поправки исключительно в интересах развития виноделия в России", — подчеркнул он.
По словам депутата Натальи Боевой, российским шампанским можно называть игристое вино, если оно произведено согласно особым требованиям, а "указанная на бутылке информация позволяет отследить его путь от лозы до бокала".
Парламентарий Константин Бахарев, в свою очередь, уточнил, что поправки "не могут отменить название "шампанское" и ничто не препятствует его ввозу в страну".
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На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон, который, в частности, меняет формулировку "игристое вино (шампанское)" на "игристое вино, включая российское шампанское". Получается, что термин "шампанское" теперь можно использовать только по отношению к напитку, который произвели в России. Это потребует дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции. Российская структура Moet Hennessy после этого заявила, что приостанавливает поставки, но позже согласилась поменять этикетку. Однако директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь в понедельник подтвердила РИА Новости, что компания временно не будет экспортировать свой товар в Россию.
Комитет вин Шампани (Comité Champagne) назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Москвой и Парижем по вопросам защиты апелласьонов, которые продолжались более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза добиться пересмотра закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер рекомендовали французским производителям приостановить поставки шампанского в Россию.
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РоссияКонстантин БахаревМихаил ШереметГосдума РФЕвросоюзВладимир ПутинМоскваФранцияПарижОбществоЭкономика
 
 
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