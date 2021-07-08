Авторы поправок в закон о винах объяснили термин "российское шампанское"
09:58 08.07.2021 (обновлено: 12:44 08.07.2021)
Авторы поправок в закон о виноградарстве и виноделии объяснили термин "российское шампанское"
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Авторы поправок в закон о виноградарстве и виноделии объяснили, что подразумевает понятие "российское шампанское", пишет РБК.
Согласно принятым в Евросоюзе регламентам, называться "шампанским" могут только игристые вина из французского региона Шампань. При этом произведены они должны быть из определенных сортов винограда и по специальной технологии. Депутат Госдумы Михаил Шеремет разъяснил суть термина "российское шампанское".
"Термин "российское шампанское" можно использовать только на территории нашей страны. Данный закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования. Эти поправки исключительно в интересах развития виноделия в России", — подчеркнул он.
По словам депутата Натальи Боевой, российским шампанским можно называть игристое вино, если оно произведено согласно особым требованиям, а "указанная на бутылке информация позволяет отследить его путь от лозы до бокала".
Парламентарий Константин Бахарев, в свою очередь, уточнил, что поправки "не могут отменить название "шампанское" и ничто не препятствует его ввозу в страну".
На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон, который, в частности, меняет формулировку "игристое вино (шампанское)" на "игристое вино, включая российское шампанское". Получается, что термин "шампанское" теперь можно использовать только по отношению к напитку, который произвели в России. Это потребует дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции. Российская структура Moet Hennessy после этого заявила, что приостанавливает поставки, но позже согласилась поменять этикетку. Однако директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь в понедельник подтвердила РИА Новости, что компания временно не будет экспортировать свой товар в Россию.
Комитет вин Шампани (Comité Champagne) назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Москвой и Парижем по вопросам защиты апелласьонов, которые продолжались более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза добиться пересмотра закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер рекомендовали французским производителям приостановить поставки шампанского в Россию.
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