https://ria.ru/20210708/samolet-1740452494.html

Испанцы высмеяли своего премьера, испугавшегося российского самолета

Испанцы высмеяли своего премьера, испугавшегося российского самолета - РИА Новости, 08.07.2021

Испанцы высмеяли своего премьера, испугавшегося российского самолета

Читатели испанского издания El Mundo прокомментировали инцидент, который произошел во время пресс-конференции премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:25

2021-07-08T15:25

2021-07-08T17:54

гитанас науседа

балтия

педро санчес

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балтийское море

браво

нато

испания

в мире

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели испанского издания El Mundo прокомментировали инцидент, который произошел во время пресс-конференции премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе Североатлантического альянса в городе Шауляе. Мероприятие пришлось прервать из-за срочного вылета двух натовских самолетов на перехват российского.Издание El Mundo связывает это с неопознанным воздушным судном над Балтийским морем. Как пояснили источники СМИ на базе, это "обычные действия российской авиации". Пока не известно, о скольких самолетах идет речь."Полагаю, литовскую базу пришлось эвакуировать из-за запаха, оставленного нашими политиками после того, как была забита тревога", — сыронизировал пользователь с ником MCB."Наверняка это сделано для того, чтобы привлечь внимание и сыграть роль жертвы. Этот персонаж не имеет никакого значения для русских. Думаю, они не стали бы тратить на него даже литр топлива из своих самолетов", — написал Nembo."Будем надеяться, что самолет быстро вернется, он единственный, кто может исправить катастрофу, которую он (премьер-министр Санчес. — Прим. ред.) создал в Испании своей халатностью: семь миллионов безработных, 120 тысяч компаний-банкротов и 100 тысяч смертей от коронавируса. Что ж, если ты останешься в Литве, тоже будет неплохо", — выразил мнение chesteer."Ожидается, что аромат достигнет полуострова около 16:00. Имеется оранжевое предупреждение, рекомендуется не находиться на открытом пространстве и закрыть все двери и окна", — пошутил The_future_ya_step."Надо быть действительно гениями, чтобы организовать конференцию в авиационном ангаре, где работает немедленное оповещение. Браво, ребята", — отметил Crowvn."Понятно, что это сглаз. Куда бы он ни пошел, везде катастрофа", — подытожили читатели.В Шауляе базируются 130 испанских военнослужащих и семь испанских истребителей Eurofighter, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию неба над странами Балтии.При этом в российском Минобороны неоднократно заявляли, что все полеты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20210706/ucheniya-1740179931.html

https://ria.ru/20210708/litva-1740435532.html

балтия

балтийское море

испания

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Пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы прервали по тревоге из-за российского самолета Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы, проходившая в четверг на базе НАТО в литовском городе Шяуляй, прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов на перехват российского. 2021-07-08T15:25 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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гитанас науседа, балтия, педро санчес, eurofighter typhoon, балтийское море, браво, нато, испания, в мире