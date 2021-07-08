https://ria.ru/20210708/roskosmos-1740408136.html
"Роскосмос" обнаружил в Якутии загрязняющих экологию золотодобытчиков
"Роскосмос" обнаружил в Якутии загрязняющих экологию золотодобытчиков - РИА Новости, 08.07.2021
"Роскосмос" обнаружил в Якутии загрязняющих экологию золотодобытчиков
Ведущуюся с нарушениями экологических требований золотодобычу обнаружили в Якутии сотрудники предприятия "Роскосмоса", сообщается на сайте Центра эксплуатации... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:02
2021-07-08T12:02
2021-07-08T12:02
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республика саха (якутия)
роскосмос
экология
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ведущуюся с нарушениями экологических требований золотодобычу обнаружили в Якутии сотрудники предприятия "Роскосмоса", сообщается на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в госкорпорацию)."Поисковой группой АО "ЦЭНКИ" и общественным инспектором по охране окружающей среды зафиксирован факт отработки горного участка при промывке золота с помощью специализированной техники без организации отстойников и очистных сооружений. Технологическая вода после промывки золота сбрасывалась напрямую в ручей Ранний, правый приток реки Чочимбал. Русла ручья и реки в нескольких местах перегорожены дамбами, что с большой долей вероятности препятствует ходу рыбы и изменяет гидрологический режим, в том числе и реки Дянышка (правый приток Лены), которая является местом нереста краснокнижного сибирского тайменя и других ценных пород рыб", - говорится в сообщении.Загрязнение обнаружено в Кобяйском районе Якутии - это район падения элементов ракеты "Союз-2" при пуске с космодрома Восточный - при облете накануне пуска, который состоялся 1 июля, уточняется в сообщении."О факте обнаруженного загрязнения специалисты АО "ЦЭНКИ" оперативно проинформировали Минэкологии и правительство республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210707/sochi-1740328918.html
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россия, республика саха (якутия), роскосмос, экология, происшествия
"Роскосмос" обнаружил в Якутии загрязняющих экологию золотодобытчиков
В Якутии сотрудники предприятия "Роскосмоса" обнаружили золотодобычу, загрязняющую экологию