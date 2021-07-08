https://ria.ru/20210708/roskosmos-1740408136.html

"Роскосмос" обнаружил в Якутии загрязняющих экологию золотодобытчиков

"Роскосмос" обнаружил в Якутии загрязняющих экологию золотодобытчиков - РИА Новости, 08.07.2021

"Роскосмос" обнаружил в Якутии загрязняющих экологию золотодобытчиков

Ведущуюся с нарушениями экологических требований золотодобычу обнаружили в Якутии сотрудники предприятия "Роскосмоса", сообщается на сайте Центра эксплуатации... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:02

2021-07-08T12:02

2021-07-08T12:02

россия

республика саха (якутия)

роскосмос

экология

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152150/83/1521508350_0:126:1765:1118_1920x0_80_0_0_2899638f4ae2154329c8955a6cdcf4b8.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ведущуюся с нарушениями экологических требований золотодобычу обнаружили в Якутии сотрудники предприятия "Роскосмоса", сообщается на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в госкорпорацию)."Поисковой группой АО "ЦЭНКИ" и общественным инспектором по охране окружающей среды зафиксирован факт отработки горного участка при промывке золота с помощью специализированной техники без организации отстойников и очистных сооружений. Технологическая вода после промывки золота сбрасывалась напрямую в ручей Ранний, правый приток реки Чочимбал. Русла ручья и реки в нескольких местах перегорожены дамбами, что с большой долей вероятности препятствует ходу рыбы и изменяет гидрологический режим, в том числе и реки Дянышка (правый приток Лены), которая является местом нереста краснокнижного сибирского тайменя и других ценных пород рыб", - говорится в сообщении.Загрязнение обнаружено в Кобяйском районе Якутии - это район падения элементов ракеты "Союз-2" при пуске с космодрома Восточный - при облете накануне пуска, который состоялся 1 июля, уточняется в сообщении."О факте обнаруженного загрязнения специалисты АО "ЦЭНКИ" оперативно проинформировали Минэкологии и правительство республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210707/sochi-1740328918.html

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), роскосмос, экология, происшествия