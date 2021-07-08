https://ria.ru/20210708/rabota-1740370118.html

Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни

Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни - РИА Новости, 08.07.2021

Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни

Российские космонавты, летающие на борту Международной космической станции (МКС), часто трудятся в выходные дни, что может привести к ухудшению их здоровья,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T06:11

2021-07-08T06:11

2021-07-08T06:11

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские космонавты, летающие на борту Международной космической станции (МКС), часто трудятся в выходные дни, что может привести к ухудшению их здоровья, следует из тезисов доклада специалистов Института медико-биологических проблем РАН, представленного на Королёвских чтениях по космонавтике.Согласно тезисам, ученые проанализировали трудовой распорядок шести космонавтов, находившихся на МКС в 2018-2020 годах.Отмечается, что в одной из экспедиций из 62 запланированных выходных дней у космонавта было всего 33 полноценных дня отдыха (время работы не превышало двух часов в день), 28 неполных дней отдыха (время работы составляло от двух до четырех часов в день) и один рабочий день (время работы составило 4,5 часа). У другого космонавта из 64 дней отдыха было 32 полноценных, 22 неполных и 10 рабочих."К сожалению, среди космонавтов находятся такие, которые психологически готовы занимать работой выходные дни. По словам одного из них, "...субботу надо сделать рабочей, и вообще, давайте научимся работать по субботам и воскресеньям". С ним был согласен и другой космонавт: "...я не люблю отдыхать, и в дни отдыха время чем-то нужно заполнять", - сообщили ученые.Они считают, что такая позиция не заслуживает одобрения, потому что ведет к увеличению нагрузок на космонавтов и является "предпосылкой развития хронического утомления и снижения качества профессиональной деятельности".Однако, по словам специалистов, не все космонавты любят работать в выходные."Показательна в этом отношении оценка режима труда и отдыха, данная одним из космонавтов во время послеполетной встречи с наземными специалистами: "Что-то как-то мало вы нам давали отдыхать. С нашими праздниками, которые должны были быть, мы всегда "прощались". В выходные тоже нагружали нас... Сильно мы уставали, иногда хотелось просто отдохнуть", - говорится в тезисах.Ученые считают российские полетные программы на МКС "перегруженными" и заявляют о необходимости разгрузить и привести их в соответствие с численностью космонавтов, работающих на станции.

https://ria.ru/20210606/chetyrekhdnevka-1735839075.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), российская академия наук, общество