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Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни - РИА Новости, 08.07.2021
Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
Российские космонавты, летающие на борту Международной космической станции (МКС), часто трудятся в выходные дни, что может привести к ухудшению их здоровья,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T06:11
2021-07-08T06:11
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские космонавты, летающие на борту Международной космической станции (МКС), часто трудятся в выходные дни, что может привести к ухудшению их здоровья, следует из тезисов доклада специалистов Института медико-биологических проблем РАН, представленного на Королёвских чтениях по космонавтике.Согласно тезисам, ученые проанализировали трудовой распорядок шести космонавтов, находившихся на МКС в 2018-2020 годах.Отмечается, что в одной из экспедиций из 62 запланированных выходных дней у космонавта было всего 33 полноценных дня отдыха (время работы не превышало двух часов в день), 28 неполных дней отдыха (время работы составляло от двух до четырех часов в день) и один рабочий день (время работы составило 4,5 часа). У другого космонавта из 64 дней отдыха было 32 полноценных, 22 неполных и 10 рабочих."К сожалению, среди космонавтов находятся такие, которые психологически готовы занимать работой выходные дни. По словам одного из них, "...субботу надо сделать рабочей, и вообще, давайте научимся работать по субботам и воскресеньям". С ним был согласен и другой космонавт: "...я не люблю отдыхать, и в дни отдыха время чем-то нужно заполнять", - сообщили ученые.Они считают, что такая позиция не заслуживает одобрения, потому что ведет к увеличению нагрузок на космонавтов и является "предпосылкой развития хронического утомления и снижения качества профессиональной деятельности".Однако, по словам специалистов, не все космонавты любят работать в выходные."Показательна в этом отношении оценка режима труда и отдыха, данная одним из космонавтов во время послеполетной встречи с наземными специалистами: "Что-то как-то мало вы нам давали отдыхать. С нашими праздниками, которые должны были быть, мы всегда "прощались". В выходные тоже нагружали нас... Сильно мы уставали, иногда хотелось просто отдохнуть", - говорится в тезисах.Ученые считают российские полетные программы на МКС "перегруженными" и заявляют о необходимости разгрузить и привести их в соответствие с численностью космонавтов, работающих на станции.
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международная космическая станция (мкс), российская академия наук, общество
Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:11 08.07.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© NASA / Roscosmos

Российские ученые рассказали, как космонавты на МКС относятся к работе в выходные дни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские космонавты, летающие на борту Международной космической станции (МКС), часто трудятся в выходные дни, что может привести к ухудшению их здоровья, следует из тезисов доклада специалистов Института медико-биологических проблем РАН, представленного на Королёвских чтениях по космонавтике.
Согласно тезисам, ученые проанализировали трудовой распорядок шести космонавтов, находившихся на МКС в 2018-2020 годах.
"В космических полетах богатыми и весьма привлекательными источниками дополнительного рабочего времени служат выходные дни. Космонавты знают, что незавершенные работы, накопившиеся за неделю, они смогут закончить в субботу и воскресенье", - говорится в материалах.
Отмечается, что в одной из экспедиций из 62 запланированных выходных дней у космонавта было всего 33 полноценных дня отдыха (время работы не превышало двух часов в день), 28 неполных дней отдыха (время работы составляло от двух до четырех часов в день) и один рабочий день (время работы составило 4,5 часа). У другого космонавта из 64 дней отдыха было 32 полноценных, 22 неполных и 10 рабочих.
"К сожалению, среди космонавтов находятся такие, которые психологически готовы занимать работой выходные дни. По словам одного из них, "...субботу надо сделать рабочей, и вообще, давайте научимся работать по субботам и воскресеньям". С ним был согласен и другой космонавт: "...я не люблю отдыхать, и в дни отдыха время чем-то нужно заполнять", - сообщили ученые.
Они считают, что такая позиция не заслуживает одобрения, потому что ведет к увеличению нагрузок на космонавтов и является "предпосылкой развития хронического утомления и снижения качества профессиональной деятельности".
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Однако, по словам специалистов, не все космонавты любят работать в выходные.
"Показательна в этом отношении оценка режима труда и отдыха, данная одним из космонавтов во время послеполетной встречи с наземными специалистами: "Что-то как-то мало вы нам давали отдыхать. С нашими праздниками, которые должны были быть, мы всегда "прощались". В выходные тоже нагружали нас... Сильно мы уставали, иногда хотелось просто отдохнуть", - говорится в тезисах.
Ученые считают российские полетные программы на МКС "перегруженными" и заявляют о необходимости разгрузить и привести их в соответствие с численностью космонавтов, работающих на станции.
 
Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Российская академия наукОбщество
 
 
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