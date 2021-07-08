https://ria.ru/20210708/putin-1740445727.html
Путин ответил мальчику, который хочет мира во всем мире
Путин ответил мальчику, который хочет мира во всем мире - РИА Новости, 08.07.2021
Путин ответил мальчику, который хочет мира во всем мире
Президент РФ Владимир Путин ответил мальчику, который рассказал, что хочет мира во всем мире: с таким настроем у него есть все шансы заняться международными... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:03
2021-07-08T15:03
2021-07-08T15:03
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил мальчику, который рассказал, что хочет мира во всем мире: с таким настроем у него есть все шансы заняться международными делами и добиться самых больших высот, такие молодые люди очень нужны нашей стране.Во время видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена" мальчик рассказал Путину о том, как увидел по телевизору министра иностранных дел России и сразу захотел им стать, потому что хочет, чтобы был мир во всем мире и никогда не было войн и конфликтов."Да, хотелось бы, чтоб так и было. Это очень здорово. Я думаю, что вот с таким настроем у тебя есть все шансы заняться и международными делами, и добиться здесь самых больших высот. Хочу тебе сказать, что такие люди, молодые люди, как ты, они востребованы, они очень нужны нашей стране", - ответил Путин."Еще, конечно, тебе, может, и рано делать окончательный выбор, у тебя могут появиться и другие интересы, но я в любом случае желаю тебе успехов. Удачи тебе. И хочу поблагодарить твоих родителей: и маму, и папу за то, что они вот так по-серьезному относятся к твоему духовному росту и твоему воспитанию", - добавил президент.
https://ria.ru/20210708/putin-1740440756.html
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россия, владимир путин, общество
Путин ответил мальчику, который хочет мира во всем мире
Путин ответил мальчику, который хочет мира во всем мире, что такие люди нужны России
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
ответил мальчику, который рассказал, что хочет мира во всем мире: с таким настроем у него есть все шансы заняться международными делами и добиться самых больших высот, такие молодые люди очень нужны нашей стране.
Во время видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена" мальчик рассказал Путину о том, как увидел по телевизору министра иностранных дел России
и сразу захотел им стать, потому что хочет, чтобы был мир во всем мире и никогда не было войн и конфликтов.
"Да, хотелось бы, чтоб так и было. Это очень здорово. Я думаю, что вот с таким настроем у тебя есть все шансы заняться и международными делами, и добиться здесь самых больших высот. Хочу тебе сказать, что такие люди, молодые люди, как ты, они востребованы, они очень нужны нашей стране", - ответил Путин.
"Еще, конечно, тебе, может, и рано делать окончательный выбор, у тебя могут появиться и другие интересы, но я в любом случае желаю тебе успехов. Удачи тебе. И хочу поблагодарить твоих родителей: и маму, и папу за то, что они вот так по-серьезному относятся к твоему духовному росту и твоему воспитанию", - добавил президент.