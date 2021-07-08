Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/putin-1740440756.html
Путин поддержал школьника, разволновавшегося на презентации проекта
Путин поддержал школьника, разволновавшегося на презентации проекта - РИА Новости, 08.07.2021
Путин поддержал школьника, разволновавшегося на презентации проекта
На встрече с финалистами конкурса "Большая перемена" Владимир Путин успокоил школьника, разволновавшегося во время презентации проекта. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:34
2021-07-08T15:31
социальный навигатор
сн_образование
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740452450_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6c94f7ab322a7c414856167c4e794b64.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На встрече с финалистами конкурса "Большая перемена" Владимир Путин успокоил школьника, разволновавшегося во время презентации проекта.Даниил Галстян рассказал о школе будущего, в которой, по его задумке, мальчики и девочки учатся раздельно, но встречаются в общих зонах. Школьник отметил, что во время подготовки его поддерживали родные, особенно мама и папа, и передал им привет. Однако после этого мальчик сбился и заплакал."Все хорошо, Даниил! Наверняка мама и папа тебя слышат, и то, что ты так переживаешь, с такой душой так говоришь о том, что делаешь, подчеркивает лишний раз твое отношение к своим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся, не надо стесняться, все хорошо", — сказал ему президент.Путин поинтересовался у школьника, как он видит взаимодействие между девочками и мальчиками и кто помогал ему в развитии проекта. Глава государства напомнил, что в прошлом в России были учебные заведения с раздельным обучением, такие есть и сейчас, например кадетские корпуса."Но вообще-то специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, чтоб девочки и мальчики вместе учатся, если их не разделяют. Они с большим уважением начинают относиться друг к другу", — пояснил президент.При этом он заметил, что в "школе будущего" Даниила мальчиков и девочек не разделяют совсем — благодаря общим пространствам. Путин посоветовал ему ознакомиться с мнением экспертов по этому вопросу и учесть их точку зрения при развитии проекта.
https://ria.ru/20210708/putin-1740430485.html
https://ria.ru/20200901/tanchiki-1576573836.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Все хорошо, Даниил!" – Путин поддержал школьника во время презентации проекта
На встрече с финалистами конкурса "Большая перемена" Владимир Путин успокоил школьника, разволновавшегося во время презентации проекта.
2021-07-08T14:34
true
PT1M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740452450_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_265c37acfd7effa2f1b47ae1b7254ea8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, общество
Путин поддержал школьника, разволновавшегося на презентации проекта
14:34 08.07.2021 (обновлено: 15:31 08.07.2021)
 

Путин поддержал школьника, разволновавшегося на презентации своего проекта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На встрече с финалистами конкурса "Большая перемена" Владимир Путин успокоил школьника, разволновавшегося во время презентации проекта.
Даниил Галстян рассказал о школе будущего, в которой, по его задумке, мальчики и девочки учатся раздельно, но встречаются в общих зонах. Школьник отметил, что во время подготовки его поддерживали родные, особенно мама и папа, и передал им привет. Однако после этого мальчик сбился и заплакал.
Президент РФ Владимир Путин во время с приветствия участников конференции руководителей прокуратур европейских государств - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 13:44
Путин заявил, что новаторские предложения нужны для развития
"Все хорошо, Даниил! Наверняка мама и папа тебя слышат, и то, что ты так переживаешь, с такой душой так говоришь о том, что делаешь, подчеркивает лишний раз твое отношение к своим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся, не надо стесняться, все хорошо", — сказал ему президент.
Путин поинтересовался у школьника, как он видит взаимодействие между девочками и мальчиками и кто помогал ему в развитии проекта. Глава государства напомнил, что в прошлом в России были учебные заведения с раздельным обучением, такие есть и сейчас, например кадетские корпуса.
"Но вообще-то специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, чтоб девочки и мальчики вместе учатся, если их не разделяют. Они с большим уважением начинают относиться друг к другу", — пояснил президент.
При этом он заметил, что в "школе будущего" Даниила мальчиков и девочек не разделяют совсем — благодаря общим пространствам. Путин посоветовал ему ознакомиться с мнением экспертов по этому вопросу и учесть их точку зрения при развитии проекта.
Школьники предложили президенту поддержать игру в танчики - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября 2020, 13:24
Школьники предложили Путину сыграть в "танчики"
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
Лента новостейМолния