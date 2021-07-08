https://ria.ru/20210708/putin-1740440756.html

Путин поддержал школьника, разволновавшегося на презентации проекта

Путин поддержал школьника, разволновавшегося на презентации проекта - РИА Новости, 08.07.2021

Путин поддержал школьника, разволновавшегося на презентации проекта

На встрече с финалистами конкурса "Большая перемена" Владимир Путин успокоил школьника, разволновавшегося во время презентации проекта. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:34

2021-07-08T14:34

2021-07-08T15:31

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На встрече с финалистами конкурса "Большая перемена" Владимир Путин успокоил школьника, разволновавшегося во время презентации проекта.Даниил Галстян рассказал о школе будущего, в которой, по его задумке, мальчики и девочки учатся раздельно, но встречаются в общих зонах. Школьник отметил, что во время подготовки его поддерживали родные, особенно мама и папа, и передал им привет. Однако после этого мальчик сбился и заплакал."Все хорошо, Даниил! Наверняка мама и папа тебя слышат, и то, что ты так переживаешь, с такой душой так говоришь о том, что делаешь, подчеркивает лишний раз твое отношение к своим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся, не надо стесняться, все хорошо", — сказал ему президент.Путин поинтересовался у школьника, как он видит взаимодействие между девочками и мальчиками и кто помогал ему в развитии проекта. Глава государства напомнил, что в прошлом в России были учебные заведения с раздельным обучением, такие есть и сейчас, например кадетские корпуса."Но вообще-то специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, чтоб девочки и мальчики вместе учатся, если их не разделяют. Они с большим уважением начинают относиться друг к другу", — пояснил президент.При этом он заметил, что в "школе будущего" Даниила мальчиков и девочек не разделяют совсем — благодаря общим пространствам. Путин посоветовал ему ознакомиться с мнением экспертов по этому вопросу и учесть их точку зрения при развитии проекта.

https://ria.ru/20210708/putin-1740430485.html

https://ria.ru/20200901/tanchiki-1576573836.html

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"Все хорошо, Даниил!" – Путин поддержал школьника во время презентации проекта На встрече с финалистами конкурса "Большая перемена" Владимир Путин успокоил школьника, разволновавшегося во время презентации проекта. 2021-07-08T14:34 true PT1M25S

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