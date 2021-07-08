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Генпрокурор назвал новые угрозы в сфере борьбы с преступностью
Генпрокурор назвал новые угрозы в сфере борьбы с преступностью - РИА Новости, 08.07.2021
Генпрокурор назвал новые угрозы в сфере борьбы с преступностью
Использование искусственного интеллекта и расчетов в криптовалюте в преступных целях – новые угрозы, с которыми сталкиваются страны СНГ, заявил генеральный... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:05
2021-07-08T09:05
россия
юсуф рахмон
игорь краснов
снг
киргизия
санкт-петербург
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта и расчетов в криптовалюте в преступных целях – новые угрозы, с которыми сталкиваются страны СНГ, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.В четверг в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит конференция руководителей прокуратур европейских государств, Краснов встретился с генпрокурорами стран СНГ."Ввиду стремительного развития информационных технологий наши страны сталкиваются с новыми угрозами. Уже привычными становятся расчеты криптовалютой, использование цифровых активов, искусственного интеллекта в преступных целях. Кроме того, по-прежнему высокую опасность несут криминальные проявления террористического и экстремистского характера. Не снижается напряженность в сфере отношений, регулируемых миграционным законодательством, остаются актуальными вопросы противодействия торговле людьми", - сказал он.Во встрече приняли участие генеральные прокуроры Азербайджана Камран Алиев, Армении Артур Давтян, Белоруссии Андрей Швед, Казахстана Гизат Нурдаулетов, Киргизии Курманкул Зулушев, Молдавии Александр Стояногло, Таджикистана Юсуф Рахмон и Узбекистана Нигматилла Юлдашев.Краснов пригласил своих коллег из СНГ на празднование 300-летия образования в России прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года.
https://ria.ru/20210419/tekhnologii-1728912441.html
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россия, юсуф рахмон, игорь краснов, снг, киргизия, санкт-петербург, в мире
Генпрокурор назвал новые угрозы в сфере борьбы с преступностью
09:05 08.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генпрокурор Краснов назвал использование расчетов в криптовалюте в преступных целях угрозой

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта и расчетов в криптовалюте в преступных целях – новые угрозы, с которыми сталкиваются страны СНГ, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
В четверг в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит конференция руководителей прокуратур европейских государств, Краснов встретился с генпрокурорами стран СНГ.
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"Ввиду стремительного развития информационных технологий наши страны сталкиваются с новыми угрозами. Уже привычными становятся расчеты криптовалютой, использование цифровых активов, искусственного интеллекта в преступных целях. Кроме того, по-прежнему высокую опасность несут криминальные проявления террористического и экстремистского характера. Не снижается напряженность в сфере отношений, регулируемых миграционным законодательством, остаются актуальными вопросы противодействия торговле людьми", - сказал он.
Во встрече приняли участие генеральные прокуроры Азербайджана Камран Алиев, Армении Артур Давтян, Белоруссии Андрей Швед, Казахстана Гизат Нурдаулетов, Киргизии Курманкул Зулушев, Молдавии Александр Стояногло, Таджикистана Юсуф Рахмон и Узбекистана Нигматилла Юлдашев.
Краснов пригласил своих коллег из СНГ на празднование 300-летия образования в России прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года.
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