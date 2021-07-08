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Генпрокурор назвал новые угрозы в сфере борьбы с преступностью

Генпрокурор назвал новые угрозы в сфере борьбы с преступностью - РИА Новости, 08.07.2021

Генпрокурор назвал новые угрозы в сфере борьбы с преступностью

Использование искусственного интеллекта и расчетов в криптовалюте в преступных целях – новые угрозы, с которыми сталкиваются страны СНГ, заявил генеральный... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:05

2021-07-08T09:05

2021-07-08T09:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта и расчетов в криптовалюте в преступных целях – новые угрозы, с которыми сталкиваются страны СНГ, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.В четверг в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит конференция руководителей прокуратур европейских государств, Краснов встретился с генпрокурорами стран СНГ."Ввиду стремительного развития информационных технологий наши страны сталкиваются с новыми угрозами. Уже привычными становятся расчеты криптовалютой, использование цифровых активов, искусственного интеллекта в преступных целях. Кроме того, по-прежнему высокую опасность несут криминальные проявления террористического и экстремистского характера. Не снижается напряженность в сфере отношений, регулируемых миграционным законодательством, остаются актуальными вопросы противодействия торговле людьми", - сказал он.Во встрече приняли участие генеральные прокуроры Азербайджана Камран Алиев, Армении Артур Давтян, Белоруссии Андрей Швед, Казахстана Гизат Нурдаулетов, Киргизии Курманкул Зулушев, Молдавии Александр Стояногло, Таджикистана Юсуф Рахмон и Узбекистана Нигматилла Юлдашев.Краснов пригласил своих коллег из СНГ на празднование 300-летия образования в России прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года.

https://ria.ru/20210419/tekhnologii-1728912441.html

https://ria.ru/20210313/kriptovalyuta-1601045155.html

россия

киргизия

санкт-петербург

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россия, юсуф рахмон, игорь краснов, снг, киргизия, санкт-петербург, в мире