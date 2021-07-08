Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/pogoda-1740516138.html
Синоптик заявил о редком "парниковом котле" в Москве
Синоптик заявил о редком "парниковом котле" в Москве - РИА Новости, 08.07.2021
Синоптик заявил о редком "парниковом котле" в Москве
"Парниковый котел" в Москве будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:22
2021-07-08T20:52
россия
евгений тишковец
арктика
погода
центр "фобос"
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_166b23b73404fc1aceca8c819c8acf6b.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Парниковый котел" в Москве будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, уже пятые сутки над просторами европейской части России господствует блокирующий антициклон скандинавского происхождения, поменявший свою "прописку" на запад Среднерусской равнины, как результат - с неба не упало ни капли дождевой воды, стоит томительный зной."Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 километров, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны. Внутри этого "блокинга" атмосферы воздушные массы закручиваются по часовой стрелке, огибая запад России через Арктику и сваливаясь в меридиональном направлении на восток Европейской части страны, напоминая барическую "подкову". И такая конфигурация изогибс сохранится еще 5-6 суток", - отметил специалист."Таким образом, феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около пяти суток. Наш "парниковый котел" будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Напомним, существование блокирующего антициклона 50 дней и более - единичные случаи", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20210708/zhara-1740449503.html
https://ria.ru/20210708/zhara-1740392682.html
россия
арктика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fff2ffebda50d2f109ea98b297997ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евгений тишковец, арктика, погода, центр "фобос", москва
Синоптик заявил о редком "парниковом котле" в Москве
20:22 08.07.2021 (обновлено: 20:52 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Синоптик "Фобос" заявил, что "парниковый котел" в Москве продержится 12 дней

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Парниковый котел" в Москве будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, уже пятые сутки над просторами европейской части России господствует блокирующий антициклон скандинавского происхождения, поменявший свою "прописку" на запад Среднерусской равнины, как результат - с неба не упало ни капли дождевой воды, стоит томительный зной.
Люди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 15:14
Россиян предупредили о наступлении египетской жары
"Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 километров, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны. Внутри этого "блокинга" атмосферы воздушные массы закручиваются по часовой стрелке, огибая запад России через Арктику и сваливаясь в меридиональном направлении на восток Европейской части страны, напоминая барическую "подкову". И такая конфигурация изогибс сохранится еще 5-6 суток", - отметил специалист.
"Таким образом, феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около пяти суток. Наш "парниковый котел" будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Напомним, существование блокирующего антициклона 50 дней и более - единичные случаи", - рассказал Тишковец.
Девушки возле фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 10:50
Врач рассказал о дополнительных факторах опасности в жару
 
РоссияЕвгений ТишковецАрктикаПогодаЦентр "Фобос"Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
Лента новостейМолния