Синоптик заявил о редком "парниковом котле" в Москве
20:22 08.07.2021 (обновлено: 20:52 08.07.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
Синоптик "Фобос" заявил, что "парниковый котел" в Москве продержится 12 дней
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Парниковый котел" в Москве будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, уже пятые сутки над просторами европейской части России господствует блокирующий антициклон скандинавского происхождения, поменявший свою "прописку" на запад Среднерусской равнины, как результат - с неба не упало ни капли дождевой воды, стоит томительный зной.
"Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 километров, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны. Внутри этого "блокинга" атмосферы воздушные массы закручиваются по часовой стрелке, огибая запад России через Арктику и сваливаясь в меридиональном направлении на восток Европейской части страны, напоминая барическую "подкову". И такая конфигурация изогибс сохранится еще 5-6 суток", - отметил специалист.
"Таким образом, феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около пяти суток. Наш "парниковый котел" будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Напомним, существование блокирующего антициклона 50 дней и более - единичные случаи", - рассказал Тишковец.