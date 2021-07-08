https://ria.ru/20210708/pogoda-1740516138.html

Синоптик заявил о редком "парниковом котле" в Москве

Синоптик заявил о редком "парниковом котле" в Москве - РИА Новости, 08.07.2021

Синоптик заявил о редком "парниковом котле" в Москве

"Парниковый котел" в Москве будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T20:22

2021-07-08T20:22

2021-07-08T20:52

россия

евгений тишковец

арктика

погода

центр "фобос"

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_166b23b73404fc1aceca8c819c8acf6b.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Парниковый котел" в Москве будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, уже пятые сутки над просторами европейской части России господствует блокирующий антициклон скандинавского происхождения, поменявший свою "прописку" на запад Среднерусской равнины, как результат - с неба не упало ни капли дождевой воды, стоит томительный зной."Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 километров, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны. Внутри этого "блокинга" атмосферы воздушные массы закручиваются по часовой стрелке, огибая запад России через Арктику и сваливаясь в меридиональном направлении на восток Европейской части страны, напоминая барическую "подкову". И такая конфигурация изогибс сохранится еще 5-6 суток", - отметил специалист."Таким образом, феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около пяти суток. Наш "парниковый котел" будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Напомним, существование блокирующего антициклона 50 дней и более - единичные случаи", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20210708/zhara-1740449503.html

https://ria.ru/20210708/zhara-1740392682.html

россия

арктика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений тишковец, арктика, погода, центр "фобос", москва