https://ria.ru/20210708/pogoda-1740391439.html

В Петербурге зафиксировали температурный рекорд

В Петербурге зафиксировали температурный рекорд - РИА Новости, 08.07.2021

В Петербурге зафиксировали температурный рекорд

Температурный рекорд вновь установлен в Санкт-Петербурге, где в среду воздух прогрелся до 31,8 градуса, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:44

2021-07-08T10:44

2021-07-08T10:45

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Температурный рекорд вновь установлен в Санкт-Петербурге, где в среду воздух прогрелся до 31,8 градуса, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"."Вчера, 7 июля, в Петербурге максимальная температура воздуха достигла +31,8 градуса, перекрыв абсолютный максимум дня на 0,4 градуса", - говорится в сообщении.Отмечается, что абсолютный максимум температуры воздуха +31,4 градуса наблюдался в Петербурге в 2010 году.Ранее сообщалось, что в июне в Петербург пришла аномальная жара, с 19 июня периодически фиксируются температурные рекорды.

https://ria.ru/20210708/zabolevanie-1740390227.html

санкт-петербург

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2021

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санкт-петербург, общество