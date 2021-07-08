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В Петербурге зафиксировали температурный рекорд
В Петербурге зафиксировали температурный рекорд - РИА Новости, 08.07.2021
В Петербурге зафиксировали температурный рекорд
Температурный рекорд вновь установлен в Санкт-Петербурге, где в среду воздух прогрелся до 31,8 градуса, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:44
2021-07-08T10:44
2021-07-08T10:45
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Температурный рекорд вновь установлен в Санкт-Петербурге, где в среду воздух прогрелся до 31,8 градуса, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"."Вчера, 7 июля, в Петербурге максимальная температура воздуха достигла +31,8 градуса, перекрыв абсолютный максимум дня на 0,4 градуса", - говорится в сообщении.Отмечается, что абсолютный максимум температуры воздуха +31,4 градуса наблюдался в Петербурге в 2010 году.Ранее сообщалось, что в июне в Петербург пришла аномальная жара, с 19 июня периодически фиксируются температурные рекорды.
https://ria.ru/20210708/zabolevanie-1740390227.html
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санкт-петербург, общество
В Петербурге зафиксировали температурный рекорд
10:44 08.07.2021 (обновлено: 10:45 08.07.2021)
В Петербурге зафиксировали температурный рекорд, воздух прогрелся до 31,8 градуса