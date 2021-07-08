https://ria.ru/20210708/pasechnik-1740475497.html

В ЛНР призвали Киев работать над мирным урегулированием в Донбассе

В ЛНР призвали Киев работать над мирным урегулированием в Донбассе - РИА Новости, 08.07.2021

В ЛНР призвали Киев работать над мирным урегулированием в Донбассе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского работать над мирным урегулированием... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:05

2021-07-08T17:05

2021-07-08T17:05

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

луганская народная республика

владимир зеленский

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 8 июл – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского работать над мирным урегулированием конфликта в Донбассе.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские силовики шесть раз в среду открывали огонь по территории ЛНР, в том числе по поселку Донецкий. По данным Народной милиции ЛНР, в результате данного обстрела была ранена местная жительница."Господин Зеленский, когда вы уже наиграетесь в войну? Или это вам нужно для того, чтобы обосновать перед всем миром свое желание отгородиться от Донбасса "стеной", прикрываясь организацией соответствующего референдума? Совсем недавно вы говорили именно о таких планах. Скажу вам еще раз: в наших интересах прекратить братоубийства и разрушения! Вы, Владимир Александрович, именно с такими лозунгами и шли к власти. Так давайте же работать над мирным урегулированием конфликта!" – говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210706/lnr-1740144939.html

https://ria.ru/20210612/lugansk-1736763000.html

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, владимир зеленский, украина, в мире