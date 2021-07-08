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Культура
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Вышел трейлер версии "Основного инстинкта" с удаленными цензурой кадрами
Вышел трейлер версии "Основного инстинкта" с удаленными цензурой кадрами - РИА Новости, 08.07.2021
Вышел трейлер версии "Основного инстинкта" с удаленными цензурой кадрами
На YouTube вышел трейлер отреставрированной версии эротического триллера Пола Верховена "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T03:21
2021-07-08T03:21
культура
кино и сериалы
новости культуры
майкл дуглас
шэрон стоун
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. На YouTube вышел трейлер отреставрированной версии эротического триллера Пола Верховена "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях. Релиз ролика состоялся незадолго до выхода культовой ленты в российских кинотеатрах. В нашей стране "Основной инстинкт" на большом экране будет показан впервые, премьера планируется 29 июля. Ранее в компании рассказывали, что реставрация фильма была сделана с оригинального негатива под руководством самого режиссера. "Она включала в себя восстановление сцен, которые были удалены по цензурным соображениям для проката в США", — отмечали тогда в пресс-службе. У зрителей будет возможность пересмотреть фильм или открыть для себя историю о непростых отношениях детектива Ника Каррэна (Дуглас) и загадочной писательницы Кэтрин Трамелл (Стоун), которую подозревают в убийстве рок-звезды.
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кино и сериалы, новости культуры, майкл дуглас, шэрон стоун

Вышел трейлер версии "Основного инстинкта" с удаленными цензурой кадрами

03:21 08.07.2021
 
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. На YouTube вышел трейлер отреставрированной версии эротического триллера Пола Верховена "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях.
Релиз ролика состоялся незадолго до выхода культовой ленты в российских кинотеатрах. В нашей стране "Основной инстинкт" на большом экране будет показан впервые, премьера планируется 29 июля.
"Премьера "Основного инстинкта" состоялась в 1992 году на открытии Каннского кинофестиваля и, спустя почти 30 лет, он остается смелым и новаторским фильмом, определившим жанр эротического триллера, и любимым среди зрителей разных стран и поколений", — отмечают в пресс-службе кинопрокатной компании A-One, которая представляет этот фильм в России.
Ранее в компании рассказывали, что реставрация фильма была сделана с оригинального негатива под руководством самого режиссера. "Она включала в себя восстановление сцен, которые были удалены по цензурным соображениям для проката в США", — отмечали тогда в пресс-службе.
У зрителей будет возможность пересмотреть фильм или открыть для себя историю о непростых отношениях детектива Ника Каррэна (Дуглас) и загадочной писательницы Кэтрин Трамелл (Стоун), которую подозревают в убийстве рок-звезды.
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