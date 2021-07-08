https://ria.ru/20210708/osnovnoyinstinkt-1740287350.html
Вышел трейлер версии "Основного инстинкта" с удаленными цензурой кадрами
Вышел трейлер версии "Основного инстинкта" с удаленными цензурой кадрами - РИА Новости, 08.07.2021
Вышел трейлер версии "Основного инстинкта" с удаленными цензурой кадрами
На YouTube вышел трейлер отреставрированной версии эротического триллера Пола Верховена "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T03:21
2021-07-08T03:21
2021-07-08T03:21
культура
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новости культуры
майкл дуглас
шэрон стоун
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. На YouTube вышел трейлер отреставрированной версии эротического триллера Пола Верховена "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях. Релиз ролика состоялся незадолго до выхода культовой ленты в российских кинотеатрах. В нашей стране "Основной инстинкт" на большом экране будет показан впервые, премьера планируется 29 июля. Ранее в компании рассказывали, что реставрация фильма была сделана с оригинального негатива под руководством самого режиссера. "Она включала в себя восстановление сцен, которые были удалены по цензурным соображениям для проката в США", — отмечали тогда в пресс-службе. У зрителей будет возможность пересмотреть фильм или открыть для себя историю о непростых отношениях детектива Ника Каррэна (Дуглас) и загадочной писательницы Кэтрин Трамелл (Стоун), которую подозревают в убийстве рок-звезды.
https://ria.ru/20210707/thekingsman-1740234877.html
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кино и сериалы, новости культуры, майкл дуглас, шэрон стоун