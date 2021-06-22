https://ria.ru/20210622/film-1737958924.html

В России выходит "Основной инстинкт" с удаленными цензурой кадрами

В России выходит "Основной инстинкт" с удаленными цензурой кадрами - РИА Новости, 22.06.2021

В России выходит "Основной инстинкт" с удаленными цензурой кадрами

Кинопрокатная компания A-One 29 июля выпустит отреставрированную версию эротического триллера Пола Верховена с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T00:50

2021-06-22T00:50

2021-06-22T00:50

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пол верховен

майкл дуглас

шэрон стоун

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Кинопрокатная компания A-One 29 июля выпустит отреставрированную версию эротического триллера Пола Верховена с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях, сообщает пресс-служба организации. Восстановлением фильма занималась специалисты из Франции в период с 2019 по 2020 год. В пресс-службе отмечают, что на больших экранах в России культовую ленту покажут впервые. Список кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, объявят позже. Премьера "Основного инстинкта" состоялась в 1992 году на открытии Каннского кинофестиваля. Спустя 30 лет эта работа Пола Верховена остается смелым и новаторским фильмом, который определил жанр эротического триллера. В картине рассказывают о детективе Нике Каррэне (Дуглас). Он берется за расследование убийства рок-звезды. Главной подозреваемой становится подруга жертвы — писательница Кэтрин Трамелл (Стоун), которая мастерски умеет соблазнять, а потом манипулировать людьми. Увлекается загадочной красоткой и Ник, причем настолько, что становится одержимым ей. Однако дело об убийстве ему все равно придется раскрыть.

https://ria.ru/20210603/chernobyl-1735379165.html

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россия, кино и сериалы, новости культуры, пол верховен, майкл дуглас, шэрон стоун