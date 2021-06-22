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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210622/film-1737958924.html
В России выходит "Основной инстинкт" с удаленными цензурой кадрами
В России выходит "Основной инстинкт" с удаленными цензурой кадрами - РИА Новости, 22.06.2021
В России выходит "Основной инстинкт" с удаленными цензурой кадрами
Кинопрокатная компания A-One 29 июля выпустит отреставрированную версию эротического триллера Пола Верховена с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T00:50
2021-06-22T00:50
культура
россия
кино и сериалы
новости культуры
пол верховен
майкл дуглас
шэрон стоун
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Кинопрокатная компания A-One 29 июля выпустит отреставрированную версию эротического триллера Пола Верховена с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях, сообщает пресс-служба организации. Восстановлением фильма занималась специалисты из Франции в период с 2019 по 2020 год. В пресс-службе отмечают, что на больших экранах в России культовую ленту покажут впервые. Список кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, объявят позже. Премьера "Основного инстинкта" состоялась в 1992 году на открытии Каннского кинофестиваля. Спустя 30 лет эта работа Пола Верховена остается смелым и новаторским фильмом, который определил жанр эротического триллера. В картине рассказывают о детективе Нике Каррэне (Дуглас). Он берется за расследование убийства рок-звезды. Главной подозреваемой становится подруга жертвы — писательница Кэтрин Трамелл (Стоун), которая мастерски умеет соблазнять, а потом манипулировать людьми. Увлекается загадочной красоткой и Ник, причем настолько, что становится одержимым ей. Однако дело об убийстве ему все равно придется раскрыть.
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россия, кино и сериалы, новости культуры, пол верховен, майкл дуглас, шэрон стоун
В России выходит "Основной инстинкт" с удаленными цензурой кадрами
00:50 22.06.2021
 
© Canal+ [fr] (1992)Кадр из фильма "Основной инстинкт"
Кадр из фильма Основной инстинкт
© Canal+ [fr] (1992)

В российский прокат выпустят триллер "Основной инстинкт" с удаленными ранее цензурой сценами

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Кинопрокатная компания A-One 29 июля выпустит отреставрированную версию эротического триллера Пола Верховена с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях, сообщает пресс-служба организации.
Восстановлением фильма занималась специалисты из Франции в период с 2019 по 2020 год. В пресс-службе отмечают, что на больших экранах в России культовую ленту покажут впервые.

"Реставрация фильма была сделана с оригинального негатива под руководством самого режиссера и включала в себя восстановление сцен, которые были удалены по цензурным соображениям для проката в США", — говорится в релизе.

Список кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, объявят позже.
"Обычно мы показываем фильмы в 100-150 городах, работаем с крупнейшими киносетями, и этот фильм, скорее всего, не станет исключением", — подчеркнули в компании.
Премьера "Основного инстинкта" состоялась в 1992 году на открытии Каннского кинофестиваля. Спустя 30 лет эта работа Пола Верховена остается смелым и новаторским фильмом, который определил жанр эротического триллера.
В картине рассказывают о детективе Нике Каррэне (Дуглас). Он берется за расследование убийства рок-звезды. Главной подозреваемой становится подруга жертвы — писательница Кэтрин Трамелл (Стоун), которая мастерски умеет соблазнять, а потом манипулировать людьми. Увлекается загадочной красоткой и Ник, причем настолько, что становится одержимым ей. Однако дело об убийстве ему все равно придется раскрыть.
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