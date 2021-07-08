https://ria.ru/20210708/okhlazhdenie-1740403949.html

Врач рассказал, при какой температуре стоит охлаждаться в жару

Врач рассказал, при какой температуре стоит охлаждаться в жару - РИА Новости, 08.07.2021

Врач рассказал, при какой температуре стоит охлаждаться в жару

Охлаждаться в жару необходимо при температуре 20-25 градусов, более резкий перепад температур опасен переохлаждением, что может вызвать резкое падение защитных... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:39

2021-07-08T11:39

2021-07-08T12:06

россия

андрей тяжельников

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Охлаждаться в жару необходимо при температуре 20-25 градусов, более резкий перепад температур опасен переохлаждением, что может вызвать резкое падение защитных сил организма и вследствие этого – заболевание, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."Охлаждаться необходимо при температуре 20-25 градусов. Более резкий перепад температур опасен переохлаждением, что может вызвать резкое падение защитных сил организма и вследствие этого – заболевание. Поэтому не следует охлаждать помещение или машину кондиционером ниже этой температуры. При купании в водоеме тоже надо беречься от переохлаждения", - рассказал Тяжельников.По его словам, заходя в водоем, нужно дать время организму на адаптацию к холодной воде. "Ни в коем случае, не прыгайте в воду с разбегу, не ныряйте сразу с головой. Надо погружаться в воду постепенно, привыкая к температуре. Входя в воду первый раз, не оставайтесь там надолго, и в следующие заходы можно постепенно увеличивать время пребывания в воде", - добавил врач.Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/dacha-1740399757.html

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россия, андрей тяжельников, евгений тишковец, общество