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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/ogranicheniya-1740464341.html
В Санкт-Петербурге с 13 июля вводят новые ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 13 июля вводят новые ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 08.07.2021
В Санкт-Петербурге с 13 июля вводят новые ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 13 июля запрещаются массовые мероприятия численностью более 75 человек из-за ситуации с коронавирусом, заявила пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:18
2021-07-08T18:38
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
александр беглов
распространение коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 13 июля запрещаются массовые мероприятия численностью более 75 человек из-за ситуации с коронавирусом, заявила пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения в постановление местного правительства от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов."Это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту", — говорится в сообщении.В частности, для таких событий вводятся дополнительные требования: наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тысячи человек, наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%.Отмечается, что спортсмены, тренеры, судья и сотрудники, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации. При этом зрителей на мероприятиях не будет.Заполняемость пассажирских судов не должна превышать 50% от количества мест, на них не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия.Ранее введенные в городе ограничения продлеваются до 16 августа.В июне власти Санкт-Петербурга запретили работу аквапарков и аттракционов. Кроме того, наложен запрет на конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Посетителей будут допускать только с отрицательным ПЦР-тестом.Предприятиям предписано вакцинировать 60% сотрудников, чтобы получить QR-коды, подтверждающие, что их бизнес соответствует стандартам безопасной работы.
https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740454880.html
https://ria.ru/20210705/beglov-1739995733.html
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, александр беглов, коронавирус в россии, санкт-петербург
В Санкт-Петербурге с 13 июля вводят новые ограничения из-за коронавируса
16:18 08.07.2021 (обновлено: 18:38 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Санкт-Петербурге с 13 июля вводят новые ограничения из-за COVID-19

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 13 июля запрещаются массовые мероприятия численностью более 75 человек из-за ситуации с коронавирусом, заявила пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующие изменения в постановление местного правительства от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов.
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"Это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту", — говорится в сообщении.
В частности, для таких событий вводятся дополнительные требования: наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тысячи человек, наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%.
Отмечается, что спортсмены, тренеры, судья и сотрудники, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации. При этом зрителей на мероприятиях не будет.
Заполняемость пассажирских судов не должна превышать 50% от количества мест, на них не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия.
Ранее введенные в городе ограничения продлеваются до 16 августа.
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В июне власти Санкт-Петербурга запретили работу аквапарков и аттракционов. Кроме того, наложен запрет на конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Посетителей будут допускать только с отрицательным ПЦР-тестом.
Предприятиям предписано вакцинировать 60% сотрудников, чтобы получить QR-коды, подтверждающие, что их бизнес соответствует стандартам безопасной работы.
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