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В ОДКБ обсудят ситиуацию на таджикско-афганской границе
В ОДКБ обсудят ситиуацию на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 08.07.2021
В ОДКБ обсудят ситиуацию на таджикско-афганской границе
В ОДКБ обсуждают предложения по снижению напряженности на границе между Таджикистаном и Афганистаном, заявили в четверг в организации. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:34
2021-07-08T18:34
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В ОДКБ обсуждают предложения по снижению напряженности на границе между Таджикистаном и Афганистаном, заявили в четверг в организации."Посещение участка таджикско-афганской границы дало возможность оперативной группе объективно оценить состояние дел на местности и способствовало выработке объективных предложений по снижению напряженности на таджикско-афганской границе и подготовке предложений по совместным мерам в формате ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы объединенного штаба ОДКБ по итогам поездки оперативной группы организации в пограничный район.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который в Вашингтоне обещают завершить до 11 сентября.Вместе с наступлением талибов* в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210708/odkb-1740496601.html
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россия, одкб, таджикистан, талибан, вашингтон (город), в мире
В ОДКБ обсудят ситиуацию на таджикско-афганской границе
18:34 08.07.2021
 
© РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев / Перейти в фотобанкНа таджикско-афганской границе
На таджикско-афганской границе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев
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В ОДКБ обсудят предложения по снижению напряженности на таджикско-афганской границе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В ОДКБ обсуждают предложения по снижению напряженности на границе между Таджикистаном и Афганистаном, заявили в четверг в организации.
"Посещение участка таджикско-афганской границы дало возможность оперативной группе объективно оценить состояние дел на местности и способствовало выработке объективных предложений по снижению напряженности на таджикско-афганской границе и подготовке предложений по совместным мерам в формате ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы объединенного штаба ОДКБ по итогам поездки оперативной группы организации в пограничный район.
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Глава оперативного штаба ОДКБ посетил границу Таджикистана и Афганистана
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который в Вашингтоне обещают завершить до 11 сентября.
Вместе с наступлением талибов* в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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