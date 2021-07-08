https://ria.ru/20210708/odkb-1740497522.html
В ОДКБ обсудят ситиуацию на таджикско-афганской границе
В ОДКБ обсудят ситиуацию на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 08.07.2021
В ОДКБ обсудят ситиуацию на таджикско-афганской границе
В ОДКБ обсуждают предложения по снижению напряженности на границе между Таджикистаном и Афганистаном, заявили в четверг в организации. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:34
2021-07-08T18:34
2021-07-08T18:34
россия
одкб
таджикистан
талибан
вашингтон (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98897/32/988973295_0:124:2730:1660_1920x0_80_0_0_7d2e0ae2d9d137859cd87b31d6428d44.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В ОДКБ обсуждают предложения по снижению напряженности на границе между Таджикистаном и Афганистаном, заявили в четверг в организации."Посещение участка таджикско-афганской границы дало возможность оперативной группе объективно оценить состояние дел на местности и способствовало выработке объективных предложений по снижению напряженности на таджикско-афганской границе и подготовке предложений по совместным мерам в формате ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы объединенного штаба ОДКБ по итогам поездки оперативной группы организации в пограничный район.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который в Вашингтоне обещают завершить до 11 сентября.Вместе с наступлением талибов* в северной части Афганистана в последнее время на территорию Таджикистана уходят военные афганских правительственных войск. Представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации заявил, что Душанбе будет сложно справиться с вызовами из Афганистана в одиночку, республика призывает союзников по ОДКБ помочь. По оценке Таджикистана, сложившиеся обстоятельства требуют "адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210708/odkb-1740496601.html
https://ria.ru/20210708/afganistan-1740455530.html
россия
таджикистан
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/98897/32/988973295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_16eb11f0f051560d05258b9103d5deba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одкб, таджикистан, талибан, вашингтон (город), в мире
В ОДКБ обсудят ситиуацию на таджикско-афганской границе
В ОДКБ обсудят предложения по снижению напряженности на таджикско-афганской границе