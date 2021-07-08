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Глава оперативного штаба ОДКБ посетил границу Таджикистана и Афганистана
Глава оперативного штаба ОДКБ посетил границу Таджикистана и Афганистана - РИА Новости, 08.07.2021
Глава оперативного штаба ОДКБ посетил границу Таджикистана и Афганистана
Глава оперативного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время визита на границу Таджикистана и Афганистана высоко оценил готовность таджикских... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:29
2021-07-08T20:23
анатолий сидоров
одкб
афганистан
таджикистан
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава оперативного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время визита на границу Таджикистана и Афганистана высоко оценил готовность таджикских военных, сообщила пресс-служба штаба.Оперативная группа, возглавляемая Сидоровым, совершила облет участка границы между двумя странами. Также группа посетила девятый погранотряд ("Калай-Хумб"). Офицеры ознакомилась на местности с порядком обеспечения охраны границы военнослужащими пограничных войск Таджикистана, укомплектованностью подразделений личным составом, вооружением и специальной техникой.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами ("Талибан"*), овладевшими значительными территориями в сельских районах и развернувшими наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/tadzhikistan-1740340092.html
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анатолий сидоров, одкб, афганистан, таджикистан, в мире
Глава оперативного штаба ОДКБ посетил границу Таджикистана и Афганистана
18:29 08.07.2021 (обновлено: 20:23 08.07.2021)
 
© REUTERS / Mohammad IsmailВзлетно-посадочная полоса на американской авиабазе Баграм в Афганистане, опустевшая после вывода американских войск
Взлетно-посадочная полоса на американской авиабазе Баграм в Афганистане, опустевшая после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail

Глава оперативного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров высоко оценил готовность таджикских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава оперативного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время визита на границу Таджикистана и Афганистана высоко оценил готовность таджикских военных, сообщила пресс-служба штаба.
Оперативная группа, возглавляемая Сидоровым, совершила облет участка границы между двумя странами. Также группа посетила девятый погранотряд ("Калай-Хумб"). Офицеры ознакомилась на местности с порядком обеспечения охраны границы военнослужащими пограничных войск Таджикистана, укомплектованностью подразделений личным составом, вооружением и специальной техникой.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами ("Талибан"*), овладевшими значительными территориями в сельских районах и развернувшими наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.
Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военнослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 19:58В мире
Таджикистан обратился к ОДКБ за помощью в защите границы с Афганистаном
 
Анатолий СидоровОДКБАфганистанТаджикистанВ мире
 
 
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