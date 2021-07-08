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На месте обрушения дома в Майами нашли еще восемь тел

На месте обрушения дома в Майами нашли еще восемь тел - РИА Новости, 08.07.2021

На месте обрушения дома в Майами нашли еще восемь тел

Еще восемь тел найдено на месте обрушения дома в Майами, число жертв возросло до 54, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T01:31

2021-07-08T01:31

2021-07-08T05:16

майами

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Еще восемь тел найдено на месте обрушения дома в Майами, число жертв возросло до 54, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.Ранее сообщалось, о 46 погибших."Число погибших теперь составляет 54. Опознаны 33 жертвы", - уточнила Кава.По ее словам, еще 86 человек считаются пропавшими без вести. Она подтвердила, что спасательная часть операции прекращена, речь теперь идет о поиске тел.

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майами, в мире