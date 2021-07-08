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На месте обрушения дома в Майами нашли еще восемь тел
На месте обрушения дома в Майами нашли еще восемь тел - РИА Новости, 08.07.2021
На месте обрушения дома в Майами нашли еще восемь тел
Еще восемь тел найдено на месте обрушения дома в Майами, число жертв возросло до 54, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T01:31
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майами
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Еще восемь тел найдено на месте обрушения дома в Майами, число жертв возросло до 54, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.Ранее сообщалось, о 46 погибших."Число погибших теперь составляет 54. Опознаны 33 жертвы", - уточнила Кава.По ее словам, еще 86 человек считаются пропавшими без вести. Она подтвердила, что спасательная часть операции прекращена, речь теперь идет о поиске тел.
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РИА Новости
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майами, в мире
На месте обрушения дома в Майами нашли еще восемь тел
01:31 08.07.2021 (обновлено: 05:16 08.07.2021)
 
© REUTERS / Marco BelloПоисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / Marco Bello

На месте обрушения дома в Майами нашли еще восемь тел, число жертв возросло до 54

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Еще восемь тел найдено на месте обрушения дома в Майами, число жертв возросло до 54, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.
Ранее сообщалось, о 46 погибших.
"Число погибших теперь составляет 54. Опознаны 33 жертвы", - уточнила Кава.
По ее словам, еще 86 человек считаются пропавшими без вести. Она подтвердила, что спасательная часть операции прекращена, речь теперь идет о поиске тел.
Обрушение жилого дома в Майами
© AP Photo / Wilfredo Lee

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© AP Photo / Lynne Sladky

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

Члены семей пропавших без вести на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
© AP Photo / Wilfredo Lee

Разрушено около половины из 130 квартир.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© REUTERS / Marco Bello

По последним данным, погибли десять человек.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
© AFP 2021 / Chandan Khanna

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

Женщина на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© REUTERS / Marco Bello

Причины трагедии пока не установлены.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

Члены семей пропавших без вести недалеко от места обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
© REUTERS / Marco Bello

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

Пара на пляже смотрит частично обрушенное здание в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
 
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