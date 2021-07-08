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В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения дома

В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения дома - РИА Новости, 08.07.2021

В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения дома

Власти Майами сообщили родственникам пропавших без вести, что завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения дома, сообщила газета New York Times... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T00:52

2021-07-08T00:52

2021-07-08T01:11

майами

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти Майами сообщили родственникам пропавших без вести, что завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения дома, сообщила газета New York Times со ссылкой на запись встречи местных властей с родственниками."Основываясь на фактах, шансы на выживание (пропавших без вести - ред.) нулевые", - сказал родственникам помощник главы пожарно-спасательной службы Майами Рэй Джадалла.Дом частично обрушился 24 июня. На данный момент число погибших составляет 46, еще 94 человека считаются пропавшими без вести.Родственники поблагодарили представителя пожрано-спасательной службы и поаплодировали ему за его усилия, уточняет газета.

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майами, в мире