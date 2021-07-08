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Ликсутов назвал Москву самым безопасным городом по аварийности на дорогах
Ликсутов назвал Москву самым безопасным городом по аварийности на дорогах - РИА Новости, 08.07.2021
Ликсутов назвал Москву самым безопасным городом по аварийности на дорогах
Москва продолжает оставаться самым безопасным городом на территории России, по итогам 2020 года показатель социального риска составил 3 - это значит, что на... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:08
2021-07-08T15:08
россия
максим ликсутов
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА новости. Москва продолжает оставаться самым безопасным городом на территории России, по итогам 2020 года показатель социального риска составил 3 - это значит, что на каждые 100 тысяч населения столицы приходится не более 3 человек, погибших в авариях, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, который участвует в заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения."Показатель социального риска Москвы сократился почти в четыре раза с 2004 года. Тогда на каждые 100 тысяч жителей приходилось 11,4 жертв ДТП. Сейчас Москва - город с одним из самых низких социальных рисков в мире. В Нью-Йорке этот показатель составляет 2,8. Ниже только в европейских городах", - отметил Ликсутов.Заммэра подчеркнул, что Москва остается самым безопасным регионом России, несмотря на то, что опережает другие города по численности населения и количеству автомобилей. Во втором по площади и населению городе России - Санкт-Петербурге - показатель социального риска — четыре.Ликсутов рассказал, что таких показателей удалось добиться только благодаря слаженной работе всех городских служб."В Москве применяются современные методы проектирования дорог, основанные на принципах международной программы по безопасности Vision Zero. Такой подход к городскому планированию даёт результаты. В программу входят такие мероприятия, как успокоение трафика, снижение скорости, строительство светофоров, изменение схем движения. Всего в 2020 году на дорогах Москвы погибло 376 человек. Благодаря комплексу мер за 10 лет число жертв снизилось в два раза", - добавил заммэра.
https://ria.ru/20210701/transport-1739476133.html
https://ria.ru/20210701/peshekhody-1739477453.html
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москва
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россия, максим ликсутов , москва, санкт-петербург, общество
Ликсутов назвал Москву самым безопасным городом по аварийности на дорогах
15:08 08.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТретье транспортное кольцо
Третье транспортное кольцо - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заммэра Ликсутов назвал Москву самым безопасным регионом по аварийности и смертности на дорогах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА новости. Москва продолжает оставаться самым безопасным городом на территории России, по итогам 2020 года показатель социального риска составил 3 - это значит, что на каждые 100 тысяч населения столицы приходится не более 3 человек, погибших в авариях, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, который участвует в заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.
"Показатель социального риска Москвы сократился почти в четыре раза с 2004 года. Тогда на каждые 100 тысяч жителей приходилось 11,4 жертв ДТП. Сейчас Москва - город с одним из самых низких социальных рисков в мире. В Нью-Йорке этот показатель составляет 2,8. Ниже только в европейских городах", - отметил Ликсутов.
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Заммэра подчеркнул, что Москва остается самым безопасным регионом России, несмотря на то, что опережает другие города по численности населения и количеству автомобилей. Во втором по площади и населению городе России - Санкт-Петербурге - показатель социального риска — четыре.
Ликсутов рассказал, что таких показателей удалось добиться только благодаря слаженной работе всех городских служб.
"В Москве применяются современные методы проектирования дорог, основанные на принципах международной программы по безопасности Vision Zero. Такой подход к городскому планированию даёт результаты. В программу входят такие мероприятия, как успокоение трафика, снижение скорости, строительство светофоров, изменение схем движения. Всего в 2020 году на дорогах Москвы погибло 376 человек. Благодаря комплексу мер за 10 лет число жертв снизилось в два раза", - добавил заммэра.
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РоссияМаксим ЛиксутовМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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