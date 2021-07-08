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Светлый маг российского кино унес с собой главное
Светлый маг российского кино унес с собой главное - РИА Новости, 08.07.2021
Светлый маг российского кино унес с собой главное
Сегодня страна прощается с Владимиром Меньшовым. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:00
2021-07-08T14:02
умер владимир меньшов
россия
владимир меньшов
москва
авторы
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Сегодня страна прощается с Владимиром Меньшовым.Его дебютом в кинорежиссуре стал "Розыгрыш", где протагонисты, школьники-десятиклассники Игорь Грушко и Олег Комаровский, в соперничестве выясняли, в чем же сила человека.И сила оказывалась на стороне правды и справедливости. Грушко, считавший честность важнее благополучия, выходил защищать то, что ему, 16-летнему, было дорого.Меньшов, как говорят, долго искал исполнителя роли главного героя, все перебирая и перекладывая стопки снимков, сделанных для фотопробы.И в результате выбор остановил на голубоглазом провинциальном, чуточку угловатом еще подростке.Увидел ли Меньшов в этом пареньке самого себя, такого же растерянного (но и упрямого) парня, который штурмовал актерский факультет чуть ли не четыре раза, пока не оказался принятым?Когда, казалось бы, шансов уже не оставалось, он выдергивал у судьбы еще одну попытку, и она в результате приводила его к триумфу.В момент, когда Владимир Меньшов принимался за "Розыгрыш", за плечами у него было пять ролей — облик спокойного, чуть грубоватого, не всегда располагающего к себе мужика вписывался идеально в тогдашнее очень востребованное амплуа "своего парня", но Меньшову хотелось большего.Как и любому яркому таланту, ему хотелось рассказать о себе. Точнее, не о себе самом, а о том, что он, Меньшов, считает важным.А главным для Меньшова было добро. И было оно или с кулаками, когда Грушко защищал правду и честность, или несло перемену участи, как у Кати Тихомировой из "Москва слезам не верит".И не потому, что та была "золушкой", а потому, что жизнь, по Меньшову, не может не быть справедливой.Ему было едва за сорок, когда снова в стопке, но уже сценариев, Меньшов ухватил папку с названием "Дважды солгавшая" своего ровесника Валентина Черных и, как с фотографией Харатьяна, решил было поначалу его отложить.Слишком мелодраматично, слишком слезовыжимательно, слишком хрестоматийно и заезженно.Но в какой-то момент, при не первом уже чтении, реплики обрели смысл, а характеры героев — объем.Штрихпунктирная линия фабулы превратилась в историю жизни.И не столько самой Кати Тихомировой, сколько его, Владимира Меньшова.Как заметил Флобер, говоря о мадам Бовари, "Эмма — это я", так, наверное, и с еще большим основанием Владимир Меньшов мог сказать — "Катя — это я". Он, как и его героиня, шел к успеху, как творческому, так и жизненному, раздирая в кровь и кожу, и душу. Он расставался с иллюзиями, как и Катя Тихомирова, обретая мудрость принятия жизни. Какой она есть.Именно поэтому столь точен абрис характера, что Меньшов рассказывал о себе. Именно поэтому столь оглушает искренность "Москвы", которая "не верит слезам", что она идет из самых потайных уголков сердца Владимира Меньшова. И если переиначить формулировку Белинского о "Евгении Онегине", то "Москва слезам не верит" сегодня воспринимается как энциклопедия советской жизни.Там все: и наша тяга к образованию и к знанию, наше стремление к верности, наши вечные поиски справедливости и желание ее добиться, наша тяга к уюту семейного очага и наша воля и умение начинать все сначала, безоглядно и жертвенно.Чарующая теплота и нежность — это тоже наше, вот это плечо друга или подруги, на которые мы опирались, поддержка, идущая от естества характера, и, главное, наше умение делиться и счастьем, и несчастьем.Весь этот культурный код был Меньшовым заложен, прошит, просверлен так убедительно и столь сердечно, что даже чванливые американские киноакадемики оказались обезоружены перед этим напором справедливых истин, воплощенных с блистательной, сегодня выглядящей почти еретической, простотой. И присудили ленте "Москва слезам не верит" "Оскара" как "лучшему фильму года на иностранном языке"."Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу — земли".Это не только о Москве, это о всей России. Десять лет спустя после выхода ленты пришло время и других ценностей, и других слов.Тепло исчезло, деревца вырубили, место очарованности заняли расчет и прагматичность.Мир, в котором честность почиталась доблестью, рухнул. И лишь спустя еще десять лет, очень робко, почти шепотом, появились росточки новых ожиданий.Что бы ни было вначале, печали были утолены, вернулись и надежды.Все, как и было Меньшовым предсказано: "Жизнь только начинается", — пробросит 40-летняя победительная Катя своему все проигравшему бывшему возлюбленному.Вот за это мы вам, Владимир Валентинович, тихо и благодарно кланяемся в пояс, мы скорбим о вашем уходе, но, наученные вашими фильмами надеяться на себя и защищать справедливость, мы утрем слезы и продолжим верить.В любовь.Все остальное приложится.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739980956.html
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Елена Караева
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60
умер владимир меньшов, россия, владимир меньшов, москва, авторы

Светлый маг российского кино унес с собой главное

08:00 08.07.2021 (обновлено: 14:02 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Владимир Меньшов
Актер и режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Сегодня страна прощается с Владимиром Меньшовым.
Его дебютом в кинорежиссуре стал "Розыгрыш", где протагонисты, школьники-десятиклассники Игорь Грушко и Олег Комаровский, в соперничестве выясняли, в чем же сила человека.
Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 18:33Культура
Друзья и коллеги вспоминают Владимира Меньшова
И сила оказывалась на стороне правды и справедливости. Грушко, считавший честность важнее благополучия, выходил защищать то, что ему, 16-летнему, было дорого.
Меньшов, как говорят, долго искал исполнителя роли главного героя, все перебирая и перекладывая стопки снимков, сделанных для фотопробы.
И в результате выбор остановил на голубоглазом провинциальном, чуточку угловатом еще подростке.
Увидел ли Меньшов в этом пареньке самого себя, такого же растерянного (но и упрямого) парня, который штурмовал актерский факультет чуть ли не четыре раза, пока не оказался принятым?
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:06
Биография Владимира Меньшова
Когда, казалось бы, шансов уже не оставалось, он выдергивал у судьбы еще одну попытку, и она в результате приводила его к триумфу.
В момент, когда Владимир Меньшов принимался за "Розыгрыш", за плечами у него было пять ролей — облик спокойного, чуть грубоватого, не всегда располагающего к себе мужика вписывался идеально в тогдашнее очень востребованное амплуа "своего парня", но Меньшову хотелось большего.
Как и любому яркому таланту, ему хотелось рассказать о себе.
Точнее, не о себе самом, а о том, что он, Меньшов, считает важным.
А главным для Меньшова было добро. И было оно или с кулаками, когда Грушко защищал правду и честность, или несло перемену участи, как у Кати Тихомировой из "Москва слезам не верит".
И не потому, что та была "золушкой", а потому, что жизнь, по Меньшову, не может не быть справедливой.
Ему было едва за сорок, когда снова в стопке, но уже сценариев, Меньшов ухватил папку с названием "Дважды солгавшая" своего ровесника Валентина Черных и, как с фотографией Харатьяна, решил было поначалу его отложить.
Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 11:32Культура
"Москва безоговорочно верит слезам": Меньшова написала пост об отце
Слишком мелодраматично, слишком слезовыжимательно, слишком хрестоматийно и заезженно.
Но в какой-то момент, при не первом уже чтении, реплики обрели смысл, а характеры героев — объем.
Штрихпунктирная линия фабулы превратилась в историю жизни.
И не столько самой Кати Тихомировой, сколько его, Владимира Меньшова.
Как заметил Флобер, говоря о мадам Бовари, "Эмма — это я", так, наверное, и с еще большим основанием Владимир Меньшов мог сказать — "Катя — это я". Он, как и его героиня, шел к успеху, как творческому, так и жизненному, раздирая в кровь и кожу, и душу.
Он расставался с иллюзиями, как и Катя Тихомирова, обретая мудрость принятия жизни. Какой она есть.
Именно поэтому столь точен абрис характера, что Меньшов рассказывал о себе. Именно поэтому столь оглушает искренность "Москвы", которая "не верит слезам", что она идет из самых потайных уголков сердца Владимира Меньшова.
И если переиначить формулировку Белинского о "Евгении Онегине", то "Москва слезам не верит" сегодня воспринимается как энциклопедия советской жизни.
Актер и режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 18:49Культура
Друг Меньшова рассказал о просмотре черновика фильма "Любовь и голуби"
Там все: и наша тяга к образованию и к знанию, наше стремление к верности, наши вечные поиски справедливости и желание ее добиться, наша тяга к уюту семейного очага и наша воля и умение начинать все сначала, безоглядно и жертвенно.
Чарующая теплота и нежность — это тоже наше, вот это плечо друга или подруги, на которые мы опирались, поддержка, идущая от естества характера, и, главное, наше умение делиться и счастьем, и несчастьем.
Весь этот культурный код был Меньшовым заложен, прошит, просверлен так убедительно и столь сердечно, что даже чванливые американские киноакадемики оказались обезоружены перед этим напором справедливых истин, воплощенных с блистательной, сегодня выглядящей почти еретической, простотой.
И присудили ленте "Москва слезам не верит" "Оскара" как "лучшему фильму года на иностранном языке".
"Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу — земли".
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 14:15Культура
Ученик токаря, получивший "Оскар". Ушел из жизни Владимир Меньшов
Это не только о Москве, это о всей России.
Десять лет спустя после выхода ленты пришло время и других ценностей, и других слов.
Тепло исчезло, деревца вырубили, место очарованности заняли расчет и прагматичность.
Мир, в котором честность почиталась доблестью, рухнул.
И лишь спустя еще десять лет, очень робко, почти шепотом, появились росточки новых ожиданий.
Что бы ни было вначале, печали были утолены, вернулись и надежды.
Все, как и было Меньшовым предсказано: "Жизнь только начинается", — пробросит 40-летняя победительная Катя своему все проигравшему бывшему возлюбленному.
Вот за это мы вам, Владимир Валентинович, тихо и благодарно кланяемся в пояс, мы скорбим о вашем уходе, но, наученные вашими фильмами надеяться на себя и защищать справедливость, мы утрем слезы и продолжим верить.
В любовь.
Все остальное приложится.
Цветы у портрета кинорежиссера Владимира Меньшова в фойе ВГИКа - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 11:28
Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Лановым
 
Умер Владимир МеньшовРоссияВладимир МеньшовМоскваАвторы
 
 
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