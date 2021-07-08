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Культура
https://ria.ru/20210708/manizha-1740430840.html
Манижа в день рождения представила новую песню и клип
Манижа в день рождения представила новую песню и клип - РИА Новости, 08.07.2021
Манижа в день рождения представила новую песню и клип
Певица Манижа (Манижа Сангин) в свой день рождения представила на YouTube клип на песню "Nedoslavyanka", записанную вместе с музыкантом Fardi (Фарди Самедов). РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:51
2021-07-08T14:51
шоу-бизнес
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культура
manizha (манижа сангин)
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новости культуры
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Певица Манижа (Манижа Сангин) в свой день рождения представила на YouTube клип на песню "Nedoslavyanka", записанную вместе с музыкантом Fardi (Фарди Самедов). В клипе, режиссером которого была Манижа, исполнительница вместе с друзьями устраивает вечеринку на заднем дворе. Танцы, как и мотив песни, очень напоминают выступление певицы на музыкальном конкурсе Евровидение-2021, на котором она представила нашу страну с треком Russian woman. Только если в "Russian woman" артистка рассказывала о судьбе русских женщин, то в Nedoslavyanka Манижа поднимает проблему места в обществе представителей этнических меньшинств. В комментариях слушатели поздравили Манижу с днем рождения и отметили, что у нее получилась "чудесная работа". Ранее Манижа рассказала, что потратила на участие в Евровидение почти 11 миллионов долларов.
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шоу-бизнес, youtube, manizha (манижа сангин), музыка, новости культуры

Манижа в день рождения представила новую песню и клип

14:51 08.07.2021
 
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Певица Манижа (Манижа Сангин) в свой день рождения представила на YouTube клип на песню "Nedoslavyanka", записанную вместе с музыкантом Fardi (Фарди Самедов).

"Мне – 30. Скажу честно: этот год был где-то слишком крутой, а где-то слишком болезненный. Но я, кажется, осталась собой несмотря ни на что. И все, что я хочу сказать сегодня – в этом видео", — говорится в описании ролика.

В клипе, режиссером которого была Манижа, исполнительница вместе с друзьями устраивает вечеринку на заднем дворе.
Танцы, как и мотив песни, очень напоминают выступление певицы на музыкальном конкурсе Евровидение-2021, на котором она представила нашу страну с треком Russian woman.
Только если в "Russian woman" артистка рассказывала о судьбе русских женщин, то в Nedoslavyanka Манижа поднимает проблему места в обществе представителей этнических меньшинств.

"На земле родной
Я уже чужой
А на земле чужой
Еще не родной", — поет она.

В комментариях слушатели поздравили Манижу с днем рождения и отметили, что у нее получилась "чудесная работа".

"С днем рождения, Манижа! Главное то, что ты человечище. Мы гордимся тобой", "Happy birthday, сильная, крутая и красивая женщина", "Это шикарно", — написали пользователи.

Ранее Манижа рассказала, что потратила на участие в Евровидение почти 11 миллионов долларов.
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