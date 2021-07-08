https://ria.ru/20210708/manizha-1740430840.html

Манижа в день рождения представила новую песню и клип

Манижа в день рождения представила новую песню и клип - РИА Новости, 08.07.2021

Манижа в день рождения представила новую песню и клип

Певица Манижа (Манижа Сангин) в свой день рождения представила на YouTube клип на песню "Nedoslavyanka", записанную вместе с музыкантом Fardi (Фарди Самедов). РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:51

2021-07-08T14:51

2021-07-08T14:51

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manizha (манижа сангин)

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Певица Манижа (Манижа Сангин) в свой день рождения представила на YouTube клип на песню "Nedoslavyanka", записанную вместе с музыкантом Fardi (Фарди Самедов). В клипе, режиссером которого была Манижа, исполнительница вместе с друзьями устраивает вечеринку на заднем дворе. Танцы, как и мотив песни, очень напоминают выступление певицы на музыкальном конкурсе Евровидение-2021, на котором она представила нашу страну с треком Russian woman. Только если в "Russian woman" артистка рассказывала о судьбе русских женщин, то в Nedoslavyanka Манижа поднимает проблему места в обществе представителей этнических меньшинств. В комментариях слушатели поздравили Манижу с днем рождения и отметили, что у нее получилась "чудесная работа". Ранее Манижа рассказала, что потратила на участие в Евровидение почти 11 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210708/manizha-1739944580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, youtube, manizha (манижа сангин), музыка, новости культуры