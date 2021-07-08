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Мишустин утвердил кураторов госпрограмм
Мишустин утвердил кураторов госпрограмм - РИА Новости, 08.07.2021
Мишустин утвердил кураторов госпрограмм
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров, сообщила пресс-служба кабмина, РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:30
2021-07-08T10:30
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
андрей белоусов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
юрий трутнев
республика крым
политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров, сообщила пресс-служба кабмина,"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов государственных программ (ГП). Согласно документу, за каждой из них закрепляется профильный вице-премьер, который будет управлять её реализацией", - говорится в сообщении.Уточняется, что внедрение института кураторства должно сделать управление госпрограммами более гибким. Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии.Отмечается, что этот шаг – часть комплекса мероприятий по переходу к новой системе управления госпрограммами, одобренной кабмином в мае. Она предусматривает формирование перечня общественно значимых показателей для каждой госпрограммы, упрощение процедуры корректировки программ, утверждение их единой структуры. В госпрограммах также станет обязательной проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени.Так, согласно утверждённому Мишустиным перечню обязанностей, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать за программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Минэкономразвития), "Развитие транспортной системы" (Минтранс), "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин).Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, "Развитие рыбохозяйственного комплекса" и "Комплексное развитие сельских территорий" (Минсельхоз), "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства" (Минприроды), а также госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ (Минсельхоз).Вице-премьер Юрий Борисов получит в ведение программы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", "Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" (Минпромторг), "Космическая деятельность России" (госкорпорация "Роскосмос"), "Обеспечение обороноспособности страны" (Минобороны), "Обеспечение государственной безопасности" (ФСБ), "Обеспечение защиты личности, общества и государства" (Росгвардия), "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (МЧС), "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (МВД), "Мобилизационная подготовка Российской Федерации" (ГУСП).Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать программы "Развитие здравоохранения" (Минздрав), "Развитие образования" (Минпросвещения), "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда", "Содействие занятости населения" (Минтруд), "Развитие культуры" (Минкультуры), "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" (Минздрав), "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" (МИД), "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" (Минпромторг).Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко получит в ведение госпрограммы "Юстиция" (Минюст), "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин), в части развития налоговой и таможенной системы, управления государственным долгом и финансовыми активами РФ.Вице-премьер Александр Новак будет курировать программы "Развитие энергетики" (Минэнерго), "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" ( "Росатом"), "Управление государственным материальным резервом" (Росрезерв).Вице-премьер Алексей Оверчук будет курировать программы "Внешнеполитическая деятельность" и "Содействие международному развитию" (МИД), "Национальная система пространственных данных" (Росреестр).Вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев получит в ведение программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" (Минвостокразвития), "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (Минэкономразвития).Вице-премьер Марат Хуснуллин займётся программами "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Минстрой), "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (Минфин), "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" и "Социально-экономическое развитие Калининградской области" (Минэкономразвития).Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (Минобрнауки), "Развитие туризма", "Развитие физической культуры и спорта" (Минспорт), "Реализация государственной национальной политики" (ФАДН), "Информационное общество" (Минцифры).
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", юрий трутнев, республика крым, политика
Мишустин утвердил кураторов госпрограмм
10:30 08.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Мишустин утвердил список кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров, сообщила пресс-служба кабмина,
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов государственных программ (ГП). Согласно документу, за каждой из них закрепляется профильный вице-премьер, который будет управлять её реализацией", - говорится в сообщении.
Уточняется, что внедрение института кураторства должно сделать управление госпрограммами более гибким. Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии.
Отмечается, что этот шаг – часть комплекса мероприятий по переходу к новой системе управления госпрограммами, одобренной кабмином в мае. Она предусматривает формирование перечня общественно значимых показателей для каждой госпрограммы, упрощение процедуры корректировки программ, утверждение их единой структуры. В госпрограммах также станет обязательной проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени.
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Так, согласно утверждённому Мишустиным перечню обязанностей, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать за программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Минэкономразвития), "Развитие транспортной системы" (Минтранс), "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин).
Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, "Развитие рыбохозяйственного комплекса" и "Комплексное развитие сельских территорий" (Минсельхоз), "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства" (Минприроды), а также госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ (Минсельхоз).
Вице-премьер Юрий Борисов получит в ведение программы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", "Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" (Минпромторг), "Космическая деятельность России" (госкорпорация "Роскосмос"), "Обеспечение обороноспособности страны" (Минобороны), "Обеспечение государственной безопасности" (ФСБ), "Обеспечение защиты личности, общества и государства" (Росгвардия), "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (МЧС), "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (МВД), "Мобилизационная подготовка Российской Федерации" (ГУСП).
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Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать программы "Развитие здравоохранения" (Минздрав), "Развитие образования" (Минпросвещения), "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда", "Содействие занятости населения" (Минтруд), "Развитие культуры" (Минкультуры), "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" (Минздрав), "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" (МИД), "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" (Минпромторг).
Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко получит в ведение госпрограммы "Юстиция" (Минюст), "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин), в части развития налоговой и таможенной системы, управления государственным долгом и финансовыми активами РФ.
Вице-премьер Александр Новак будет курировать программы "Развитие энергетики" (Минэнерго), "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" ( "Росатом"), "Управление государственным материальным резервом" (Росрезерв).
Вице-премьер Алексей Оверчук будет курировать программы "Внешнеполитическая деятельность" и "Содействие международному развитию" (МИД), "Национальная система пространственных данных" (Росреестр).
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Вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев получит в ведение программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" (Минвостокразвития), "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (Минэкономразвития).
Вице-премьер Марат Хуснуллин займётся программами "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Минстрой), "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (Минфин), "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" и "Социально-экономическое развитие Калининградской области" (Минэкономразвития).
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (Минобрнауки), "Развитие туризма", "Развитие физической культуры и спорта" (Минспорт), "Реализация государственной национальной политики" (ФАДН), "Информационное общество" (Минцифры).
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Михаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Андрей БелоусовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Юрий ТрутневРеспублика КрымПолитика
 
 
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