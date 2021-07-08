Мишустин утвердил кураторов госпрограмм
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин утвердил список кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров, сообщила пресс-служба кабмина,
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень кураторов государственных программ (ГП). Согласно документу, за каждой из них закрепляется профильный вице-премьер, который будет управлять её реализацией", - говорится в сообщении.
Уточняется, что внедрение института кураторства должно сделать управление госпрограммами более гибким. Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии.
Отмечается, что этот шаг – часть комплекса мероприятий по переходу к новой системе управления госпрограммами, одобренной кабмином в мае. Она предусматривает формирование перечня общественно значимых показателей для каждой госпрограммы, упрощение процедуры корректировки программ, утверждение их единой структуры. В госпрограммах также станет обязательной проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени.
Так, согласно утверждённому Мишустиным перечню обязанностей, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать за программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Минэкономразвития), "Развитие транспортной системы" (Минтранс), "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин).
Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, "Развитие рыбохозяйственного комплекса" и "Комплексное развитие сельских территорий" (Минсельхоз), "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства" (Минприроды), а также госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ (Минсельхоз).
Вице-премьер Юрий Борисов получит в ведение программы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", "Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" (Минпромторг), "Космическая деятельность России" (госкорпорация "Роскосмос"), "Обеспечение обороноспособности страны" (Минобороны), "Обеспечение государственной безопасности" (ФСБ), "Обеспечение защиты личности, общества и государства" (Росгвардия), "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (МЧС), "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (МВД), "Мобилизационная подготовка Российской Федерации" (ГУСП).
Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать программы "Развитие здравоохранения" (Минздрав), "Развитие образования" (Минпросвещения), "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда", "Содействие занятости населения" (Минтруд), "Развитие культуры" (Минкультуры), "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" (Минздрав), "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" (МИД), "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" (Минпромторг).
Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко получит в ведение госпрограммы "Юстиция" (Минюст), "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Минфин), в части развития налоговой и таможенной системы, управления государственным долгом и финансовыми активами РФ.
Вице-премьер Александр Новак будет курировать программы "Развитие энергетики" (Минэнерго), "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" ( "Росатом"), "Управление государственным материальным резервом" (Росрезерв).
Вице-премьер Алексей Оверчук будет курировать программы "Внешнеполитическая деятельность" и "Содействие международному развитию" (МИД), "Национальная система пространственных данных" (Росреестр).
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Вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев получит в ведение программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" (Минвостокразвития), "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (Минэкономразвития).
Вице-премьер Марат Хуснуллин займётся программами "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Минстрой), "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (Минфин), "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" и "Социально-экономическое развитие Калининградской области" (Минэкономразвития).
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (Минобрнауки), "Развитие туризма", "Развитие физической культуры и спорта" (Минспорт), "Реализация государственной национальной политики" (ФАДН), "Информационное общество" (Минцифры).