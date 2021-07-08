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Лавров прокомментировал призывы не отвечать на действия НАТО у Крыма
Лавров прокомментировал призывы не отвечать на действия НАТО у Крыма - РИА Новости, 08.07.2021
Лавров прокомментировал призывы не отвечать на действия НАТО у Крыма
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы некоторых политиков не реагировать на действия НАТО вблизи Крыма. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:02
2021-07-08T15:31
инцидент с британским эсминцем у крыма
денис проценко
россия
анна кузнецова
су-24м
черное море
дальневосточный федеральный университет
сергей лавров
общероссийский народный фронт
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы некоторых политиков не реагировать на действия НАТО вблизи Крыма."Я с большим изумлением читал комментарии, когда вторгся британский военный корабль в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить: "Зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете". То есть — проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан", — заявил Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.Российский министр также напомнил, что Запад опасался подготовки Россией вторжения во время недавних российских учений на границе с Украиной, а после завершения этих учений сам "на линии соприкосновения с Россией со всего мира согнал десятки тысяч солдат и образцов наступательной техники и подал дело так, что мы пригрозили — и Россия отвела войска"."А наши либералы заявили после этого: позвонил Байден Путину — и тут же войска от украинской границы убрали, а если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. И это уважаемые в прошлом люди, которые политикой занимаются многие годы", — добавил Лавров.Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.В конце июня Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
https://ria.ru/20210707/korabli-1740238273.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, денис проценко, россия, анна кузнецова, су-24м, черное море, дальневосточный федеральный университет, сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, сша, в мире
Лавров прокомментировал призывы не отвечать на действия НАТО у Крыма
10:02 08.07.2021 (обновлено: 15:31 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лавров возмутился призывами некоторых политиков не реагировать на действия НАТО у Крыма

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы некоторых политиков не реагировать на действия НАТО вблизи Крыма.
"Я с большим изумлением читал комментарии, когда вторгся британский военный корабль в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить: "Зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете". То есть — проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан", — заявил Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
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Российский министр также напомнил, что Запад опасался подготовки Россией вторжения во время недавних российских учений на границе с Украиной, а после завершения этих учений сам "на линии соприкосновения с Россией со всего мира согнал десятки тысяч солдат и образцов наступательной техники и подал дело так, что мы пригрозили — и Россия отвела войска".
"А наши либералы заявили после этого: позвонил Байден Путину — и тут же войска от украинской границы убрали, а если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. И это уважаемые в прошлом люди, которые политикой занимаются многие годы", — добавил Лавров.
Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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В конце июня Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаДенис ПроценкоРоссияАнна КузнецоваСу-24МЧерное мореДальневосточный федеральный университетСергей ЛавровОбщероссийский народный фронтГосдума РФСШАВ мире
 
 
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