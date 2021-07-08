https://ria.ru/20210708/krym-1740384503.html

Лавров прокомментировал призывы не отвечать на действия НАТО у Крыма

Лавров прокомментировал призывы не отвечать на действия НАТО у Крыма - РИА Новости, 08.07.2021

Лавров прокомментировал призывы не отвечать на действия НАТО у Крыма

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы некоторых политиков не реагировать на действия НАТО вблизи Крыма. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:02

2021-07-08T10:02

2021-07-08T15:31

инцидент с британским эсминцем у крыма

денис проценко

россия

анна кузнецова

су-24м

черное море

дальневосточный федеральный университет

сергей лавров

общероссийский народный фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733638534_0:201:3058:1921_1920x0_80_0_0_09adbfb2ced8dc17c532f7ad8748a419.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы некоторых политиков не реагировать на действия НАТО вблизи Крыма."Я с большим изумлением читал комментарии, когда вторгся британский военный корабль в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить: "Зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете". То есть — проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан", — заявил Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.Российский министр также напомнил, что Запад опасался подготовки Россией вторжения во время недавних российских учений на границе с Украиной, а после завершения этих учений сам "на линии соприкосновения с Россией со всего мира согнал десятки тысяч солдат и образцов наступательной техники и подал дело так, что мы пригрозили — и Россия отвела войска"."А наши либералы заявили после этого: позвонил Байден Путину — и тут же войска от украинской границы убрали, а если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. И это уважаемые в прошлом люди, которые политикой занимаются многие годы", — добавил Лавров.Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.В конце июня Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

https://ria.ru/20210707/korabli-1740238273.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

россия

черное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, денис проценко, россия, анна кузнецова, су-24м, черное море, дальневосточный федеральный университет, сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, сша, в мире