Лавров прокомментировал призывы не отвечать на действия НАТО у Крыма
10:02 08.07.2021 (обновлено: 15:31 08.07.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров возмутился призывами некоторых политиков не реагировать на действия НАТО у Крыма
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы некоторых политиков не реагировать на действия НАТО вблизи Крыма.
"Я с большим изумлением читал комментарии, когда вторгся британский военный корабль в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить: "Зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете". То есть — проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан", — заявил Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
Российский министр также напомнил, что Запад опасался подготовки Россией вторжения во время недавних российских учений на границе с Украиной, а после завершения этих учений сам "на линии соприкосновения с Россией со всего мира согнал десятки тысяч солдат и образцов наступательной техники и подал дело так, что мы пригрозили — и Россия отвела войска".
"А наши либералы заявили после этого: позвонил Байден Путину — и тут же войска от украинской границы убрали, а если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. И это уважаемые в прошлом люди, которые политикой занимаются многие годы", — добавил Лавров.
Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
В конце июня Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.