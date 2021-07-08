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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740474731.html
Ирак установил рекорд по числу новых больных COVID-19 за всю пандемию
Ирак установил рекорд по числу новых больных COVID-19 за всю пандемию - РИА Новости, 08.07.2021
Ирак установил рекорд по числу новых больных COVID-19 за всю пандемию
Минздрав Ирака сообщил в четверг о рекордном числе выявленных за сутки случаев коронавируса - COVID диагностирован более чем у 9 тысяч пациентов. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:04
2021-07-08T21:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
багдад (город)
ирак
в мире
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КАИР, 8 июл – РИА Новости. Минздрав Ирака сообщил в четверг о рекордном числе выявленных за сутки случаев коронавируса - COVID диагностирован более чем у 9 тысяч пациентов.За сутки коронавирус выявлен у 9189 человек, более 2,8 тысячи случаев – в Багдаде, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза представителя минздрава Сейфа аль-Бадра.Скончался за сутки 31 пациент, выписаны из больниц 5139 человек.Всего с начала пандемии в Ираке зафиксированы более 1,4 миллиона случаев коронавируса, скончались более 17 тысяч человек.В стране идет кампания по вакцинации – в четверг число привитых от коронавируса превысило 1 миллион человек. Министерство отметило, что предупреждало о риске роста числа заболевших из-за несоблюдения мер предосторожности населением.
https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740411175.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, багдад (город), ирак, в мире
Ирак установил рекорд по числу новых больных COVID-19 за всю пандемию
17:04 08.07.2021 (обновлено: 21:48 08.07.2021)
 
© AP Photo / Vahid SalemiПолицейский автомобиль распыляет дезинфицирующее средство в Тегеране
Полицейский автомобиль распыляет дезинфицирующее средство в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Vahid Salemi

Ирак зафиксировал суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 с начала пандемии

Читать ria.ru в
КАИР, 8 июл – РИА Новости. Минздрав Ирака сообщил в четверг о рекордном числе выявленных за сутки случаев коронавируса - COVID диагностирован более чем у 9 тысяч пациентов.
За сутки коронавирус выявлен у 9189 человек, более 2,8 тысячи случаев – в Багдаде, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза представителя минздрава Сейфа аль-Бадра.
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 12:17Распространение коронавируса
Новые волны коронавируса неизбежны без вакцинации, считает ученый
Скончался за сутки 31 пациент, выписаны из больниц 5139 человек.
Всего с начала пандемии в Ираке зафиксированы более 1,4 миллиона случаев коронавируса, скончались более 17 тысяч человек.
В стране идет кампания по вакцинации – в четверг число привитых от коронавируса превысило 1 миллион человек. Министерство отметило, что предупреждало о риске роста числа заболевших из-за несоблюдения мер предосторожности населением.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБагдад (город)ИракВ мире
 
 
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