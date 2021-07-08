https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740474731.html

Ирак установил рекорд по числу новых больных COVID-19 за всю пандемию

Ирак установил рекорд по числу новых больных COVID-19 за всю пандемию - РИА Новости, 08.07.2021

Ирак установил рекорд по числу новых больных COVID-19 за всю пандемию

Минздрав Ирака сообщил в четверг о рекордном числе выявленных за сутки случаев коронавируса - COVID диагностирован более чем у 9 тысяч пациентов. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:04

2021-07-08T17:04

2021-07-08T21:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

багдад (город)

ирак

в мире

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КАИР, 8 июл – РИА Новости. Минздрав Ирака сообщил в четверг о рекордном числе выявленных за сутки случаев коронавируса - COVID диагностирован более чем у 9 тысяч пациентов.За сутки коронавирус выявлен у 9189 человек, более 2,8 тысячи случаев – в Багдаде, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза представителя минздрава Сейфа аль-Бадра.Скончался за сутки 31 пациент, выписаны из больниц 5139 человек.Всего с начала пандемии в Ираке зафиксированы более 1,4 миллиона случаев коронавируса, скончались более 17 тысяч человек.В стране идет кампания по вакцинации – в четверг число привитых от коронавируса превысило 1 миллион человек. Министерство отметило, что предупреждало о риске роста числа заболевших из-за несоблюдения мер предосторожности населением.

https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740411175.html

багдад (город)

ирак

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, багдад (город), ирак, в мире