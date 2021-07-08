https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740458575.html
В Подмосковье врачи спасли ногу женщине с редкой патологией
В Подмосковье врачи спасли ногу женщине с редкой патологией - РИА Новости, 08.07.2021
В Подмосковье врачи спасли ногу женщине с редкой патологией
В Подмосковной больнице спасли ногу женщине с синдромом Мей-Тернера, который встречается у 8 -9% населения планеты, обострение патологии спровоцировала... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:49
2021-07-08T15:49
2021-07-08T15:55
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Подмосковной больнице спасли ногу женщине с синдромом Мей-Тернера, который встречается у 8 -9% населения планеты, обострение патологии спровоцировала коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."В Сергиево-Посадскую больницу поступила женщина 34 лет с коронавирусной инфекцией, пневмонией и жалобами на боль в ноге. На фоне течения инфекции у пациентки развилось тотальное поражение всех вен левой конечности", - следует из сообщения.Отмечается, что у пациентки нарастал симптоматика венозной недостаточности – усилились боли в ноге, а сама конечность значительно увеличилась в размерах. Врачи выявили синдром Мея-Тернера, эта патология характеризуется сдавливанием правой подвздошной артерии и левой подвздошной вены."Пациентке была восстановили кровоток вены и имплантировали в нее стент. Сразу после операции пациентка отметила уменьшение болевого синдрома в ноге", - рассказал заведующий по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сергиево-Посадской больницы Дмитрий Куртасов, слова которой приводятся в сообщении.В пресс-службе рассказали, что синдром Мей-Тернера встречается у 8-9% населения планеты, но клинически проявляется редко. В данном случае обострение патологии спровоцировала коронавирусная инфекция."Через четыре дня после операции пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии: отечность ноги прошла, подвижность сохранена, симптомов пневмонии нет", - следует из сообщения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/para-1601884929.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
В Подмосковье врачи спасли ногу женщине с редкой патологией
15:49 08.07.2021 (обновлено: 15:55 08.07.2021)
В Подмосковье врачи спасли ногу женщине с редкой патологией, обострившейся из-за COVID-19
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
В Подмосковной больнице спасли ногу женщине с синдромом Мей-Тернера, который встречается у 8 -9% населения планеты, обострение патологии спровоцировала коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
.
"В Сергиево-Посадскую больницу поступила женщина 34 лет с коронавирусной инфекцией, пневмонией и жалобами на боль в ноге. На фоне течения инфекции у пациентки развилось тотальное поражение всех вен левой конечности", - следует из сообщения.
Отмечается, что у пациентки нарастал симптоматика венозной недостаточности – усилились боли в ноге, а сама конечность значительно увеличилась в размерах. Врачи выявили синдром Мея-Тернера, эта патология характеризуется сдавливанием правой подвздошной артерии и левой подвздошной вены.
"Пациентке была восстановили кровоток вены и имплантировали в нее стент. Сразу после операции пациентка отметила уменьшение болевого синдрома в ноге", - рассказал заведующий по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сергиево-Посадской больницы Дмитрий Куртасов, слова которой приводятся в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что синдром Мей-Тернера встречается у 8-9% населения планеты, но клинически проявляется редко. В данном случае обострение патологии спровоцировала коронавирусная инфекция.
"Через четыре дня после операции пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии: отечность ноги прошла, подвижность сохранена, симптомов пневмонии нет", - следует из сообщения.