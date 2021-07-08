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СК выяснит обстоятельства смерти беременной женщины от COVID-19 в Крыму
СК выяснит обстоятельства смерти беременной женщины от COVID-19 в Крыму - РИА Новости, 08.07.2021
СК выяснит обстоятельства смерти беременной женщины от COVID-19 в Крыму
Проверка обстоятельств гибели беременной женщины и младенца в результате заражения коронавирусной инфекцией и действий медицинского персонала в Крыму проводится РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:49
2021-07-08T15:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
красногвардейский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Проверка обстоятельств гибели беременной женщины и младенца в результате заражения коронавирусной инфекцией и действий медицинского персонала в Крыму проводится управлением регионального СК, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ Ольга Постнова.Беременная 26-летняя женщина обратилась к медикам с недомоганием 9 июня, однако тест на коронавирус ей сделан не был. Лишь 15 июня все члены семьи сами сдали анализ на COVID-19, который подтвердил заражение. Женщина была госпитализирована в Восходненскую больницу Красногвардейского района Крыма, откуда позднее ее с 80% поражением легких направили в Симферополь. 25 июня врачи решили сделать кесарево сечение из-за ее плохого состояния, ребенок весом 480 граммов скончался на следующий день в перинатальном центре, родильница скончалась в госпитале на следующий день. Об обстоятельствах трагедии в соцсети сообщил отец и муж покойных, отметив, что обратился в минздрав Крыма с просьбой оценить действия медиков."После выявления поста мужчины в соцсетях была незамедлительно организована процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося", - сообщила Постнова.С заявителем лично встретился министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, о чем сообщил на своей странице в Facebook. Он написал, что ранее встречался с беременной женщиной и ее мамой - работницей Красногвардейской больницы, но по иным поводам. Остапенко сообщил, что в больнице были выявлены грубые системные нарушения в работе."Хочу также вас проинформировать, что еще в мае месяце я подал соответствующие документы на согласование по освобождению от занимаемой должности главного врача Красногвардейской районной больницы за системные и грубые нарушения в работе и организации деятельности медицинского учреждения. Еще раз хочу всех уверить о личном контроле за ходом проверок на всех уровнях и принятием незамедлительных управленческих решений", - написал Остапенко.В минздраве Крыма РИА Новости сообщили, что по этому случаю также проводится проверка, результаты которой будут представлены позднее.
https://ria.ru/20210707/rebenok-1740254435.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), красногвардейский район, симферополь, происшествия
СК выяснит обстоятельства смерти беременной женщины от COVID-19 в Крыму
15:49 08.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СК проверит обстоятельства смерти 26-летней беременной женщины от COVID-19 в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Проверка обстоятельств гибели беременной женщины и младенца в результате заражения коронавирусной инфекцией и действий медицинского персонала в Крыму проводится управлением регионального СК, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ Ольга Постнова.
Беременная 26-летняя женщина обратилась к медикам с недомоганием 9 июня, однако тест на коронавирус ей сделан не был. Лишь 15 июня все члены семьи сами сдали анализ на COVID-19, который подтвердил заражение. Женщина была госпитализирована в Восходненскую больницу Красногвардейского района Крыма, откуда позднее ее с 80% поражением легких направили в Симферополь. 25 июня врачи решили сделать кесарево сечение из-за ее плохого состояния, ребенок весом 480 граммов скончался на следующий день в перинатальном центре, родильница скончалась в госпитале на следующий день. Об обстоятельствах трагедии в соцсети сообщил отец и муж покойных, отметив, что обратился в минздрав Крыма с просьбой оценить действия медиков.
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"После выявления поста мужчины в соцсетях была незамедлительно организована процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося", - сообщила Постнова.
С заявителем лично встретился министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, о чем сообщил на своей странице в Facebook. Он написал, что ранее встречался с беременной женщиной и ее мамой - работницей Красногвардейской больницы, но по иным поводам. Остапенко сообщил, что в больнице были выявлены грубые системные нарушения в работе.
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"Хочу также вас проинформировать, что еще в мае месяце я подал соответствующие документы на согласование по освобождению от занимаемой должности главного врача Красногвардейской районной больницы за системные и грубые нарушения в работе и организации деятельности медицинского учреждения. Еще раз хочу всех уверить о личном контроле за ходом проверок на всех уровнях и принятием незамедлительных управленческих решений", - написал Остапенко.
В минздраве Крыма РИА Новости сообщили, что по этому случаю также проводится проверка, результаты которой будут представлены позднее.
 
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