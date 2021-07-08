https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740458198.html

СК выяснит обстоятельства смерти беременной женщины от COVID-19 в Крыму

СК выяснит обстоятельства смерти беременной женщины от COVID-19 в Крыму - РИА Новости, 08.07.2021

СК выяснит обстоятельства смерти беременной женщины от COVID-19 в Крыму

Проверка обстоятельств гибели беременной женщины и младенца в результате заражения коронавирусной инфекцией и действий медицинского персонала в Крыму проводится РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:49

2021-07-08T15:49

2021-07-08T15:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

красногвардейский район

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Проверка обстоятельств гибели беременной женщины и младенца в результате заражения коронавирусной инфекцией и действий медицинского персонала в Крыму проводится управлением регионального СК, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ Ольга Постнова.Беременная 26-летняя женщина обратилась к медикам с недомоганием 9 июня, однако тест на коронавирус ей сделан не был. Лишь 15 июня все члены семьи сами сдали анализ на COVID-19, который подтвердил заражение. Женщина была госпитализирована в Восходненскую больницу Красногвардейского района Крыма, откуда позднее ее с 80% поражением легких направили в Симферополь. 25 июня врачи решили сделать кесарево сечение из-за ее плохого состояния, ребенок весом 480 граммов скончался на следующий день в перинатальном центре, родильница скончалась в госпитале на следующий день. Об обстоятельствах трагедии в соцсети сообщил отец и муж покойных, отметив, что обратился в минздрав Крыма с просьбой оценить действия медиков."После выявления поста мужчины в соцсетях была незамедлительно организована процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося", - сообщила Постнова.С заявителем лично встретился министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, о чем сообщил на своей странице в Facebook. Он написал, что ранее встречался с беременной женщиной и ее мамой - работницей Красногвардейской больницы, но по иным поводам. Остапенко сообщил, что в больнице были выявлены грубые системные нарушения в работе."Хочу также вас проинформировать, что еще в мае месяце я подал соответствующие документы на согласование по освобождению от занимаемой должности главного врача Красногвардейской районной больницы за системные и грубые нарушения в работе и организации деятельности медицинского учреждения. Еще раз хочу всех уверить о личном контроле за ходом проверок на всех уровнях и принятием незамедлительных управленческих решений", - написал Остапенко.В минздраве Крыма РИА Новости сообщили, что по этому случаю также проводится проверка, результаты которой будут представлены позднее.

https://ria.ru/20210707/rebenok-1740254435.html

https://ria.ru/20210603/volgograd-1735351477.html

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красногвардейский район

симферополь

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