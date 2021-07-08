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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740437003.html
Эксперт объяснила повышение необходимого уровня коллективного иммунитета
Эксперт объяснила повышение необходимого уровня коллективного иммунитета - РИА Новости, 08.07.2021
Эксперт объяснила повышение необходимого уровня коллективного иммунитета
Цель по уровню иммунизации населения в РФ повышена до 90% из-за заразности нового индийского штамма коронавируса "дельта плюс", рассказала РИА Новости директор... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:11
2021-07-08T14:11
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цель по уровню иммунизации населения в РФ повышена до 90% из-за заразности нового индийского штамма коронавируса "дельта плюс", рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково" Марина Велданова.Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации населения, имея в виду необходимость достижения коллективного иммунитета не менее 80-90%. Как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, показатель будет включать переболевших и вакцинированных, в том числе более полугода назад.Эксперт пояснила, что математическое моделирование уровня коллективного иммунитета нужно, чтобы остановить прирост количества заболевших. Оно основывается на уровне заразности вируса.По данным исследований, первая и вторая волны коронавирусной пандемии были в основном вызваны уханьским штаммов вируса, уточнила Велданова. Но сейчас все большее распространение получает индийский штамм "дельта плюс", его заразность как минимум вдвое выше предыдущего."Если носитель уханьского штамма вируса заражал в среднем трех человек, то индийского - не менее шести-семи. Это означает, что для того, чтобы один человек с уханьским штаммом заражал не более одного человека, две трети населения должны иметь иммунитет, то есть 60%. В случае индийского вируса – пять из шести человек, то есть 85-90% населения должны противостоять вирусу. Именно поэтому национальные цели по уровню иммунизации в настоящее время должны быть на этом уровне", - пояснила эксперт.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сколково
Эксперт объяснила повышение необходимого уровня коллективного иммунитета
14:11 08.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Марина Велданова заявила, что уровень COVID-иммунитета повысили из-за заразности нового штамма

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цель по уровню иммунизации населения в РФ повышена до 90% из-за заразности нового индийского штамма коронавируса "дельта плюс", рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково" Марина Велданова.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации населения, имея в виду необходимость достижения коллективного иммунитета не менее 80-90%. Как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, показатель будет включать переболевших и вакцинированных, в том числе более полугода назад.
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Эксперт пояснила, что математическое моделирование уровня коллективного иммунитета нужно, чтобы остановить прирост количества заболевших. Оно основывается на уровне заразности вируса.
По данным исследований, первая и вторая волны коронавирусной пандемии были в основном вызваны уханьским штаммов вируса, уточнила Велданова. Но сейчас все большее распространение получает индийский штамм "дельта плюс", его заразность как минимум вдвое выше предыдущего.
"Если носитель уханьского штамма вируса заражал в среднем трех человек, то индийского - не менее шести-семи. Это означает, что для того, чтобы один человек с уханьским штаммом заражал не более одного человека, две трети населения должны иметь иммунитет, то есть 60%. В случае индийского вируса – пять из шести человек, то есть 85-90% населения должны противостоять вирусу. Именно поэтому национальные цели по уровню иммунизации в настоящее время должны быть на этом уровне", - пояснила эксперт.
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