https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740437003.html

Эксперт объяснила повышение необходимого уровня коллективного иммунитета

Эксперт объяснила повышение необходимого уровня коллективного иммунитета - РИА Новости, 08.07.2021

Эксперт объяснила повышение необходимого уровня коллективного иммунитета

Цель по уровню иммунизации населения в РФ повышена до 90% из-за заразности нового индийского штамма коронавируса "дельта плюс", рассказала РИА Новости директор... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:11

2021-07-08T14:11

2021-07-08T14:11

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сколково

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цель по уровню иммунизации населения в РФ повышена до 90% из-за заразности нового индийского штамма коронавируса "дельта плюс", рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково" Марина Велданова.Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации населения, имея в виду необходимость достижения коллективного иммунитета не менее 80-90%. Как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, показатель будет включать переболевших и вакцинированных, в том числе более полугода назад.Эксперт пояснила, что математическое моделирование уровня коллективного иммунитета нужно, чтобы остановить прирост количества заболевших. Оно основывается на уровне заразности вируса.По данным исследований, первая и вторая волны коронавирусной пандемии были в основном вызваны уханьским штаммов вируса, уточнила Велданова. Но сейчас все большее распространение получает индийский штамм "дельта плюс", его заразность как минимум вдвое выше предыдущего."Если носитель уханьского штамма вируса заражал в среднем трех человек, то индийского - не менее шести-семи. Это означает, что для того, чтобы один человек с уханьским штаммом заражал не более одного человека, две трети населения должны иметь иммунитет, то есть 60%. В случае индийского вируса – пять из шести человек, то есть 85-90% населения должны противостоять вирусу. Именно поэтому национальные цели по уровню иммунизации в настоящее время должны быть на этом уровне", - пояснила эксперт.

https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740411175.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сколково