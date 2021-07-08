https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740403586.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии, Татарстане - 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:36

2021-07-08T11:36

2021-07-08T11:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

томская область

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии, Татарстане - 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,18%, 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,19%, 3. Томская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,21%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740402925.html

республика татарстан (татарстан)

томская область

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2021

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