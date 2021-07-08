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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии, Татарстане - 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:36
2021-07-08T11:36
2021-07-08T11:37
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томская область
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии, Татарстане - 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,18%, 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,19%, 3. Томская область, Кабардино-Балкарская Республика 0,21%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), томская область, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:36 08.07.2021 (обновлено: 11:37 08.07.2021)
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии и Татарстане