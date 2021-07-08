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В Москве выявили 6040 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6040 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.07.2021
В Москве выявили 6040 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ зарегистрировано в Москве (6040), Подмосковье (2581) и Санкт-Петербурге (1937), сообщили... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:33
2021-07-08T11:33
2021-07-08T11:33
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общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ зарегистрировано в Москве (6040), Подмосковье (2581) и Санкт-Петербурге (1937), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6040, 2. Московская область - 2581, 3. Санкт-Петербург - 1937", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 25, Ненецком автономном округе - 13, Чукотском автономном округе - 10.
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РИА Новости
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В Москве выявили 6040 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 6040 новых случаев заражения коронавирусом