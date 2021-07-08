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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740402925.html
В Москве выявили 6040 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6040 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.07.2021
В Москве выявили 6040 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ зарегистрировано в Москве (6040), Подмосковье (2581) и Санкт-Петербурге (1937), сообщили... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:33
2021-07-08T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
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московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ зарегистрировано в Москве (6040), Подмосковье (2581) и Санкт-Петербурге (1937), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6040, 2. Московская область - 2581, 3. Санкт-Петербург - 1937", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 25, Ненецком автономном округе - 13, Чукотском автономном округе - 10.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве выявили 6040 новых случаев заражения коронавирусом
11:33 08.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Москве за сутки выявили 6040 новых случаев заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ зарегистрировано в Москве (6040), Подмосковье (2581) и Санкт-Петербурге (1937), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 6040, 2. Московская область - 2581, 3. Санкт-Петербург - 1937", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 25, Ненецком автономном округе - 13, Чукотском автономном округе - 10.
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