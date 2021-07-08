https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740402480.html
В России за сутки выписали 21 336 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 21 336 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021
В России за сутки выписали 21 336 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 21 336 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 143 255, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:33
2021-07-08T11:33
2021-07-08T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 336 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 143 255, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 336 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 143 255", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 6805 человек, Санкт-Петербурге - 3387, Подмосковье - 2046.
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740372081.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки выписали 21 336 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 21 336 переболевших COVID-19, сообщили в оперативном штабе