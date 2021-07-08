https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740402480.html

В России за сутки выписали 21 336 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 21 336 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021

В России за сутки выписали 21 336 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 21 336 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 143 255, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:33

2021-07-08T11:33

2021-07-08T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 336 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 143 255, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 336 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 143 255", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 6805 человек, Санкт-Петербурге - 3387, Подмосковье - 2046.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740372081.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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