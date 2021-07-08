https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740372081.html

Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач

Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач - РИА Новости, 08.07.2021

Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач

Жара отягощает течение коронавируса и других заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T07:09

2021-07-08T07:09

2021-07-08T07:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

андрей тяжельников

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жара отягощает течение коронавируса и других заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."В жару больше опасности заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения, снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам. Также жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе большой стресс для организма. Поэтому прививку нужно сделать как можно скорее, без промедления, особенно людям, находящимся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом", - рассказал Тяжельников.Врач отметил, что болеющим людям особенно внимательно нужно относиться к температуре в помещении, чтобы она поддерживалась на комфортном уровне, поддерживать влажность. Для этого можно регулярно делать влажную уборку и проветривать комнату.

https://ria.ru/20210708/zhara-1740369783.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей тяжельников, евгений тишковец, общество