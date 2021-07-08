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https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740372081.html
Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач - РИА Новости, 08.07.2021
Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
Жара отягощает течение коронавируса и других заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T07:09
2021-07-08T07:09
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андрей тяжельников
евгений тишковец
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жара отягощает течение коронавируса и других заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33."В жару больше опасности заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения, снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам. Также жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе большой стресс для организма. Поэтому прививку нужно сделать как можно скорее, без промедления, особенно людям, находящимся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом", - рассказал Тяжельников.Врач отметил, что болеющим людям особенно внимательно нужно относиться к температуре в помещении, чтобы она поддерживалась на комфортном уровне, поддерживать влажность. Для этого можно регулярно делать влажную уборку и проветривать комнату.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей тяжельников, евгений тишковец, общество
Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:09 08.07.2021
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics

Жара отягощает течение коронавируса и других заболеваний, предупредил врач Андрей Тяжельников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жара отягощает течение коронавируса и других заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33.
Морковь - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
06:05
Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
"В жару больше опасности заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения, снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам. Также жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе большой стресс для организма. Поэтому прививку нужно сделать как можно скорее, без промедления, особенно людям, находящимся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что болеющим людям особенно внимательно нужно относиться к температуре в помещении, чтобы она поддерживалась на комфортном уровне, поддерживать влажность. Для этого можно регулярно делать влажную уборку и проветривать комнату.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей ТяжельниковЕвгений ТишковецОбщество
 
 
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