https://ria.ru/20210708/kompensatsiya-1740485482.html

Бывший майор милиции Евсюков отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро

Бывший майор милиции Евсюков отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро - РИА Новости, 08.07.2021

Бывший майор милиции Евсюков отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро

Бывший майор московской милиции Денис Евсюков, отбывающий пожизненное заключение за убийство двух человек, отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро за то, что... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:50

2021-07-08T17:50

2021-07-08T20:33

россия

европейский суд по правам человека

денис евсюков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/20785/32/207853237_0:454:1500:1298_1920x0_80_0_0_478b4960b43d48b78f18000dfecbfd41.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший майор московской милиции Денис Евсюков, отбывающий пожизненное заключение за убийство двух человек, отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро за то, что его поместили в колонию слишком далеко от дома, говорится на сайте инстанции.В апреле 2009-го Евсюков в состоянии опьянения открыл стрельбу в супермаркете "Остров" на юге Москвы. Погибли двое человек, более 20 признали потерпевшими.Как следует из карточки дела, истцами выступили сам экс-майор и его родители, Виктор Егорович и Валентина Михайловна. Они пожаловались, что, вопреки закону, бывшего милиционера отправили на пожизненное заключение слишком далеко от дома, в колонию особого режима № 18 на Ямале, известную как "Полярная сова". Евсюковы живут в Москве, находящейся от колонии по прямой примерно в двух тысячах километров, а с учетом реальной транспортной ситуации — более чем 3,3 тысячи километров (это число указано в карточке дела).При этом защита потерпевших требует перечислить в их пользу шесть тысяч евро, присужденные Евсюкову ЕСПЧ: он так и не выплатил компенсации, взысканные с него российским судом в пользу раненых."Мы обращаемся в Генпрокуратуру, чтобы деньги, которые выиграл Евсюков, были распределены в пользу потерпевших, получивших ранения", — заявил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.Он уточнил, что Евсюков должен выплатить Илье Герасименко почти 370 тысяч рублей, а Луизе Салиховой — более 277 тысяч рублей. Это компенсация за лечение от полученных ранений.Комментариев прокуратуры у РИА Новости пока нет.Преступление Евсюкова в 2009 году вызвало огромный общественный резонанс — постов лишились глава ГУВД Москвы Владимир Пронин и начальник УВД по ЮАО Виктор Агеев. Политики и правозащитники заговорили о необходимости реформы МВД. Самого Евсюкова Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению.Спустя два года после трагедии, в 2011-м, власти объявили о масштабной реформе органов внутренних дел и приняли закон "О полиции", предусматривающий переименование милиции и усиление общественного контроля над ним. Одним из ключевых пунктов реформы стала переаттестация личного состава, в результате уволили многих сотрудников ведомства.

https://ria.ru/20210623/genprokuratura-1738194758.html

https://ria.ru/20210623/krushenie-1738188898.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европейский суд по правам человека, денис евсюков, в мире