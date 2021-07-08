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Бывший майор милиции Евсюков отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро
Бывший майор милиции Евсюков отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро - РИА Новости, 08.07.2021
Бывший майор милиции Евсюков отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро
Бывший майор московской милиции Денис Евсюков, отбывающий пожизненное заключение за убийство двух человек, отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро за то, что... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:50
2021-07-08T20:33
россия
европейский суд по правам человека
денис евсюков
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший майор московской милиции Денис Евсюков, отбывающий пожизненное заключение за убийство двух человек, отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро за то, что его поместили в колонию слишком далеко от дома, говорится на сайте инстанции.В апреле 2009-го Евсюков в состоянии опьянения открыл стрельбу в супермаркете "Остров" на юге Москвы. Погибли двое человек, более 20 признали потерпевшими.Как следует из карточки дела, истцами выступили сам экс-майор и его родители, Виктор Егорович и Валентина Михайловна. Они пожаловались, что, вопреки закону, бывшего милиционера отправили на пожизненное заключение слишком далеко от дома, в колонию особого режима № 18 на Ямале, известную как "Полярная сова". Евсюковы живут в Москве, находящейся от колонии по прямой примерно в двух тысячах километров, а с учетом реальной транспортной ситуации — более чем 3,3 тысячи километров (это число указано в карточке дела).При этом защита потерпевших требует перечислить в их пользу шесть тысяч евро, присужденные Евсюкову ЕСПЧ: он так и не выплатил компенсации, взысканные с него российским судом в пользу раненых."Мы обращаемся в Генпрокуратуру, чтобы деньги, которые выиграл Евсюков, были распределены в пользу потерпевших, получивших ранения", — заявил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.Он уточнил, что Евсюков должен выплатить Илье Герасименко почти 370 тысяч рублей, а Луизе Салиховой — более 277 тысяч рублей. Это компенсация за лечение от полученных ранений.Комментариев прокуратуры у РИА Новости пока нет.Преступление Евсюкова в 2009 году вызвало огромный общественный резонанс — постов лишились глава ГУВД Москвы Владимир Пронин и начальник УВД по ЮАО Виктор Агеев. Политики и правозащитники заговорили о необходимости реформы МВД. Самого Евсюкова Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению.Спустя два года после трагедии, в 2011-м, власти объявили о масштабной реформе органов внутренних дел и приняли закон "О полиции", предусматривающий переименование милиции и усиление общественного контроля над ним. Одним из ключевых пунктов реформы стала переаттестация личного состава, в результате уволили многих сотрудников ведомства.
https://ria.ru/20210623/genprokuratura-1738194758.html
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россия, европейский суд по правам человека, денис евсюков, в мире
Бывший майор милиции Евсюков отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро
17:50 08.07.2021 (обновлено: 20:33 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМосгорсуд начал рассмотрение дела Дениса Евсюкова
Мосгорсуд начал рассмотрение дела Дениса Евсюкова - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Осужденный за убийство бывший майор милиции Евсюков отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший майор московской милиции Денис Евсюков, отбывающий пожизненное заключение за убийство двух человек, отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро за то, что его поместили в колонию слишком далеко от дома, говорится на сайте инстанции.
В апреле 2009-го Евсюков в состоянии опьянения открыл стрельбу в супермаркете "Остров" на юге Москвы. Погибли двое человек, более 20 признали потерпевшими.
Как следует из карточки дела, истцами выступили сам экс-майор и его родители, Виктор Егорович и Валентина Михайловна. Они пожаловались, что, вопреки закону, бывшего милиционера отправили на пожизненное заключение слишком далеко от дома, в колонию особого режима № 18 на Ямале, известную как "Полярная сова". Евсюковы живут в Москве, находящейся от колонии по прямой примерно в двух тысячах километров, а с учетом реальной транспортной ситуации — более чем 3,3 тысячи километров (это число указано в карточке дела).
При этом защита потерпевших требует перечислить в их пользу шесть тысяч евро, присужденные Евсюкову ЕСПЧ: он так и не выплатил компенсации, взысканные с него российским судом в пользу раненых.
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"Мы обращаемся в Генпрокуратуру, чтобы деньги, которые выиграл Евсюков, были распределены в пользу потерпевших, получивших ранения", — заявил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Он уточнил, что Евсюков должен выплатить Илье Герасименко почти 370 тысяч рублей, а Луизе Салиховой — более 277 тысяч рублей. Это компенсация за лечение от полученных ранений.
Комментариев прокуратуры у РИА Новости пока нет.
Преступление Евсюкова в 2009 году вызвало огромный общественный резонанс — постов лишились глава ГУВД Москвы Владимир Пронин и начальник УВД по ЮАО Виктор Агеев. Политики и правозащитники заговорили о необходимости реформы МВД. Самого Евсюкова Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению.
Спустя два года после трагедии, в 2011-м, власти объявили о масштабной реформе органов внутренних дел и приняли закон "О полиции", предусматривающий переименование милиции и усиление общественного контроля над ним. Одним из ключевых пунктов реформы стала переаттестация личного состава, в результате уволили многих сотрудников ведомства.
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