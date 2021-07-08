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В Калининградском зоопарке нашли гранату времен войны
В Калининградском зоопарке нашли гранату времен войны - РИА Новости, 08.07.2021
В Калининградском зоопарке нашли гранату времен войны
Боевую гранату времен Великой Отечественной войны нашел на территории зоопарка в Калининграде заведующий садово-парковым хозяйством, когда вытаскивал ветки... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:30
2021-07-08T17:30
россия
калининградский зоопарк
великая отечественная война (1941-1945)
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Боевую гранату времен Великой Отечественной войны нашел на территории зоопарка в Калининграде заведующий садово-парковым хозяйством, когда вытаскивал ветки из-под моста, сообщили журналистам в пресс-службе зоопарка."Утро начали с бодрящего вызова спасателей и полиции. Под мостом с улицы Брамса наш зав. садово-парковым хозяйством Александр Матюха обнаружил гранату. Мы горьким опытом уже научены: этот 10 участок уже не раз преподносил нам такие взрывоопасные "сюрпризы". Вызвали ГО и ЧС, полицию, самоэвакуировались. Наблюдаем за разминированием с безопасного расстояния. Спасатели подтвердили, что граната боевая и даже с чекой", - сказали в зоопарке.Как рассказали в пресс-службе, накануне вечером у одного из деревьев, что растет возле моста, отвалилась большая ветка и зависла над мостом. Сегодня с утра заведующий садово-парковым хозяйством зоопарка отправился устранять аварию. Части ветки упали в ручей, рядом с ними под мостом и была обнаружена граната.В прошлом году при благоустройстве территории было найдено около десятка различных боеприпасов, в том числе, артиллерийские снаряды и минометная мина.Калининградский зоопарк - один из старейших в России. Он располагается на территории бывшего зоосада Кенигберга (прежнее название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. К моменту открытия в 1896 году в его коллекции было 900 экземпляров животных 260 видов. После Второй мировой войны зоопарк открылся для посетителей только в 1947 году. Сейчас в коллекции зоопарка почти 2 тысячи особей 300 видов животных, из них половина внесена в международную Красную книгу.
https://ria.ru/20210624/snaryad-1738405923.html
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россия, калининградский зоопарк, великая отечественная война (1941-1945), калининград, происшествия
В Калининградском зоопарке нашли гранату времен войны
17:30 08.07.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник на рабочем месте "Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в городе Подольске Московской области. Архивное фото
Сотрудник на рабочем месте Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в городе Подольске Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

В Калининграде на территории зоопарка нашли гранату времен Великой Отечественной

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Боевую гранату времен Великой Отечественной войны нашел на территории зоопарка в Калининграде заведующий садово-парковым хозяйством, когда вытаскивал ветки из-под моста, сообщили журналистам в пресс-службе зоопарка.
"Утро начали с бодрящего вызова спасателей и полиции. Под мостом с улицы Брамса наш зав. садово-парковым хозяйством Александр Матюха обнаружил гранату. Мы горьким опытом уже научены: этот 10 участок уже не раз преподносил нам такие взрывоопасные "сюрпризы". Вызвали ГО и ЧС, полицию, самоэвакуировались. Наблюдаем за разминированием с безопасного расстояния. Спасатели подтвердили, что граната боевая и даже с чекой", - сказали в зоопарке.
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Как рассказали в пресс-службе, накануне вечером у одного из деревьев, что растет возле моста, отвалилась большая ветка и зависла над мостом. Сегодня с утра заведующий садово-парковым хозяйством зоопарка отправился устранять аварию. Части ветки упали в ручей, рядом с ними под мостом и была обнаружена граната.
В прошлом году при благоустройстве территории было найдено около десятка различных боеприпасов, в том числе, артиллерийские снаряды и минометная мина.
Калининградский зоопарк - один из старейших в России. Он располагается на территории бывшего зоосада Кенигберга (прежнее название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. К моменту открытия в 1896 году в его коллекции было 900 экземпляров животных 260 видов. После Второй мировой войны зоопарк открылся для посетителей только в 1947 году. Сейчас в коллекции зоопарка почти 2 тысячи особей 300 видов животных, из них половина внесена в международную Красную книгу.
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РоссияКалининградский зоопаркВеликая Отечественная война (1941-1945)КалининградПроисшествия
 
 
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