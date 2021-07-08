https://ria.ru/20210708/kaliningrad-1740480323.html

В Калининградском зоопарке нашли гранату времен войны

В Калининградском зоопарке нашли гранату времен войны - РИА Новости, 08.07.2021

В Калининградском зоопарке нашли гранату времен войны

Боевую гранату времен Великой Отечественной войны нашел на территории зоопарка в Калининграде заведующий садово-парковым хозяйством, когда вытаскивал ветки... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:30

2021-07-08T17:30

2021-07-08T17:30

россия

калининградский зоопарк

великая отечественная война (1941-1945)

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Боевую гранату времен Великой Отечественной войны нашел на территории зоопарка в Калининграде заведующий садово-парковым хозяйством, когда вытаскивал ветки из-под моста, сообщили журналистам в пресс-службе зоопарка."Утро начали с бодрящего вызова спасателей и полиции. Под мостом с улицы Брамса наш зав. садово-парковым хозяйством Александр Матюха обнаружил гранату. Мы горьким опытом уже научены: этот 10 участок уже не раз преподносил нам такие взрывоопасные "сюрпризы". Вызвали ГО и ЧС, полицию, самоэвакуировались. Наблюдаем за разминированием с безопасного расстояния. Спасатели подтвердили, что граната боевая и даже с чекой", - сказали в зоопарке.Как рассказали в пресс-службе, накануне вечером у одного из деревьев, что растет возле моста, отвалилась большая ветка и зависла над мостом. Сегодня с утра заведующий садово-парковым хозяйством зоопарка отправился устранять аварию. Части ветки упали в ручей, рядом с ними под мостом и была обнаружена граната.В прошлом году при благоустройстве территории было найдено около десятка различных боеприпасов, в том числе, артиллерийские снаряды и минометная мина.Калининградский зоопарк - один из старейших в России. Он располагается на территории бывшего зоосада Кенигберга (прежнее название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. К моменту открытия в 1896 году в его коллекции было 900 экземпляров животных 260 видов. После Второй мировой войны зоопарк открылся для посетителей только в 1947 году. Сейчас в коллекции зоопарка почти 2 тысячи особей 300 видов животных, из них половина внесена в международную Красную книгу.

https://ria.ru/20210624/snaryad-1738405923.html

https://ria.ru/20210603/smolensk-1735492163.html

россия

калининград

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россия, калининградский зоопарк, великая отечественная война (1941-1945), калининград, происшествия