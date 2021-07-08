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Британцы высмеяли премьера Испании, испугавшегося российских Су-24
Британцы высмеяли премьера Испании, испугавшегося российских Су-24 - РИА Новости, 08.07.2021
Британцы высмеяли премьера Испании, испугавшегося российских Су-24
Читатели газеты Express высказались об инциденте, который произошел во время пресс-конференции премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:03
2021-07-08T20:03
гитанас науседа
педро санчес
балтийское море
су-24
нато
испания
литва
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели газеты Express высказались об инциденте, который произошел во время пресс-конференции премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Шауляе.Лидерам двух государств срочно пришлось покинуть мероприятие, поскольку в ангар, где проходила встреча, вбежали представители Военно-воздушных сил, а пилоты сели в один из истребителей. Позднее власти объяснили, что конференцию прервали из-за вылета самолетов Североатлантического альянса на перехват российских Су-24, пролетавших над Балтийским морем. В Министерстве обороны России сообщили, что бомбардировщики выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.Британцев позабавила реакция испанского премьер-министра и литовского президента на этот инцидент."Ой, бедняжка, испугался больших и злых русских?" — сыронизировал Petro."Они нарушили суверенное воздушное пространство страны или ее зону ПВО? Это две разные вещи", — отметил Exiled in the desert SW."Здравомыслящие люди невосприимчивы к нелепым страшилкам о русских", — написал Forsaken."Если Испания реально привержена НАТО, возможно, ей стоило бы потратить не менее 2% своего ВВП на оборону?" — задался вопросом KJ135.
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/nato-1739100168.html
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гитанас науседа, педро санчес, балтийское море, су-24, нато, испания, литва, в мире
Британцы высмеяли премьера Испании, испугавшегося российских Су-24
20:03 08.07.2021
 
© REUTERS / Ints KalninsПресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в литовском городе Шяуляй
Пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в литовском городе Шяуляй - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / Ints Kalnins

Британцы высмеяли премьера Испании, испугавшегося российских Су-24

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели газеты Express высказались об инциденте, который произошел во время пресс-конференции премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Шауляе.
Лидерам двух государств срочно пришлось покинуть мероприятие, поскольку в ангар, где проходила встреча, вбежали представители Военно-воздушных сил, а пилоты сели в один из истребителей. Позднее власти объяснили, что конференцию прервали из-за вылета самолетов Североатлантического альянса на перехват российских Су-24, пролетавших над Балтийским морем.
В Министерстве обороны России сообщили, что бомбардировщики выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
Британцев позабавила реакция испанского премьер-министра и литовского президента на этот инцидент.
"Беги, Форест, беги!" — пошутил Battler Britton.
"Ой, бедняжка, испугался больших и злых русских?" — сыронизировал Petro.
"Они нарушили суверенное воздушное пространство страны или ее зону ПВО? Это две разные вещи", — отметил Exiled in the desert SW.
"Здравомыслящие люди невосприимчивы к нелепым страшилкам о русских", — написал Forsaken.
"Если Испания реально привержена НАТО, возможно, ей стоило бы потратить не менее 2% своего ВВП на оборону?" — задался вопросом KJ135.
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Гитанас НауседаПедро СанчесБалтийское мореСу-24НАТОИспанияЛитваВ мире
 
 
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