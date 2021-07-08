https://ria.ru/20210708/indiya-1740467516.html

"Спутник V" приносит пользу всему миру, заявил глава МИД Индии

"Спутник V" приносит пользу всему миру, заявил глава МИД Индии - РИА Новости, 08.07.2021

"Спутник V" приносит пользу всему миру, заявил глава МИД Индии

Польза от российской вакцины "Спутник V" не ограничивается только здравоохранением, заявил министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар во время... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:33

2021-07-08T16:33

2021-07-08T16:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

российская академия наук

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513597_0:61:1171:720_1920x0_80_0_0_5b2ca9072bfa1105cf62ab1ca3f4dc4d.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польза от российской вакцины "Спутник V" не ограничивается только здравоохранением, заявил министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар во время выступления в ИМЭМО РАН."Я отдельно укажу "Спутник". Мы должны признать, что он несёт преимущества не только для индийского национального здравоохранения, но и в более широком смысле полезен для международного сообщества", - сказал Джайшанкар, говоря о совместных с Россией проектах."Спутник V" был одобрен в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Партнерства с индийскими производителями позволят выпускать более 850 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно.Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет."Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740205465.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/indiya-1740070747.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, российская академия наук, индия