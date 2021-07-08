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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/indiya-1740467516.html
"Спутник V" приносит пользу всему миру, заявил глава МИД Индии
"Спутник V" приносит пользу всему миру, заявил глава МИД Индии - РИА Новости, 08.07.2021
"Спутник V" приносит пользу всему миру, заявил глава МИД Индии
Польза от российской вакцины "Спутник V" не ограничивается только здравоохранением, заявил министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар во время... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:33
2021-07-08T16:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
российская академия наук
индия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польза от российской вакцины "Спутник V" не ограничивается только здравоохранением, заявил министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар во время выступления в ИМЭМО РАН."Я отдельно укажу "Спутник". Мы должны признать, что он несёт преимущества не только для индийского национального здравоохранения, но и в более широком смысле полезен для международного сообщества", - сказал Джайшанкар, говоря о совместных с Россией проектах."Спутник V" был одобрен в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Партнерства с индийскими производителями позволят выпускать более 850 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно.Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет."Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740205465.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/indiya-1740070747.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, российская академия наук, индия
"Спутник V" приносит пользу всему миру, заявил глава МИД Индии
16:33 08.07.2021
 
© РИА Новости / Посольство РФ в Индии / Перейти в фотобанкРазгрузка партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту города Хайдарабад в Индии
Разгрузка партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту города Хайдарабад в Индии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Посольство РФ в Индии
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Глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что "Спутник V" приносит пользу международному сообществу

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польза от российской вакцины "Спутник V" не ограничивается только здравоохранением, заявил министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар во время выступления в ИМЭМО РАН.
"Я отдельно укажу "Спутник". Мы должны признать, что он несёт преимущества не только для индийского национального здравоохранения, но и в более широком смысле полезен для международного сообщества", - сказал Джайшанкар, говоря о совместных с Россией проектах.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 09:39Распространение коронавируса
В Nature вышла статья об эффективности и безопасности "Спутника V"
"Спутник V" был одобрен в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Партнерства с индийскими производителями позволят выпускать более 850 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно.
Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет.
"Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Партию российской вакцины Sputnik V доставили в Индию
6 июля, 12:13В мире
В Индии произвели пробную партию "Спутника V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetРоссийская академия наукИндия
 
 
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