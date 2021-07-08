"Спутник V" приносит пользу всему миру, заявил глава МИД Индии
© РИА Новости / Посольство РФ в Индии / Перейти в фотобанкРазгрузка партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту города Хайдарабад в Индии
Глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что "Спутник V" приносит пользу международному сообществу
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польза от российской вакцины "Спутник V" не ограничивается только здравоохранением, заявил министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар во время выступления в ИМЭМО РАН.
"Я отдельно укажу "Спутник". Мы должны признать, что он несёт преимущества не только для индийского национального здравоохранения, но и в более широком смысле полезен для международного сообщества", - сказал Джайшанкар, говоря о совместных с Россией проектах.
"Спутник V" был одобрен в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Партнерства с индийскими производителями позволят выпускать более 850 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно.
Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет.
"Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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