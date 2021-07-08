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Таджикистан заявил о новом вооруженном инциденте на границе с Киргизией
Таджикистан заявил о новом вооруженном инциденте на границе с Киргизией - РИА Новости, 08.07.2021
Таджикистан заявил о новом вооруженном инциденте на границе с Киргизией
Таджикистан заявил об очередном нарушении киргизскими пограничниками общей границы, двое киргизских военнослужащих в результате вооруженного инцидента были... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:32
2021-07-08T16:32
таджикистан
киргизия
в мире
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ДУШАНБЕ, 8 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан заявил об очередном нарушении киргизскими пограничниками общей границы, двое киргизских военнослужащих в результате вооруженного инцидента были ранены, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.По словам собеседника агентства, на предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы киргизские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. "Ответным огнём таджикских пограничников двое нарушителей были ранены. В настоящее время представители компетентных органов двух стран находятся на месте происшествия для выяснения обстоятельств инцидента", - добавили в пресс-службе.Комментариями киргизской стороны РИА Новости пока не располагает.Предыдущий конфликт на границе двух стран, который произошел в конце апреля, унес жизни более чем 50 человек с обеих сторон.
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таджикистан, киргизия, в мире
Таджикистан заявил о новом вооруженном инциденте на границе с Киргизией
16:32 08.07.2021
 
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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В Душанбе заявили о новом вооруженном инциденте на таджикско-киргизской границе

Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 8 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан заявил об очередном нарушении киргизскими пограничниками общей границы, двое киргизских военнослужащих в результате вооруженного инцидента были ранены, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.
"Восьмого июля текущего года четверо киргизских пограничников незаконно пересекли государственную границу Таджикистан на участке Росровут района Деваштич Согдийской области. Нарушители были одеты в военную и гражданскую форму, имели при себе автоматы Калашникова, намеревались похитить 9 лошадей, принадлежащих жителям района Деваштич, и увести на свою территорию", - сообщили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, на предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы киргизские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. "Ответным огнём таджикских пограничников двое нарушителей были ранены. В настоящее время представители компетентных органов двух стран находятся на месте происшествия для выяснения обстоятельств инцидента", - добавили в пресс-службе.
Комментариями киргизской стороны РИА Новости пока не располагает.
Предыдущий конфликт на границе двух стран, который произошел в конце апреля, унес жизни более чем 50 человек с обеих сторон.
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