https://ria.ru/20210708/granitsa-1740467095.html

Таджикистан заявил о новом вооруженном инциденте на границе с Киргизией

Таджикистан заявил о новом вооруженном инциденте на границе с Киргизией - РИА Новости, 08.07.2021

Таджикистан заявил о новом вооруженном инциденте на границе с Киргизией

Таджикистан заявил об очередном нарушении киргизскими пограничниками общей границы, двое киргизских военнослужащих в результате вооруженного инцидента были... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:32

2021-07-08T16:32

2021-07-08T16:32

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ДУШАНБЕ, 8 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан заявил об очередном нарушении киргизскими пограничниками общей границы, двое киргизских военнослужащих в результате вооруженного инцидента были ранены, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.По словам собеседника агентства, на предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы киргизские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. "Ответным огнём таджикских пограничников двое нарушителей были ранены. В настоящее время представители компетентных органов двух стран находятся на месте происшествия для выяснения обстоятельств инцидента", - добавили в пресс-службе.Комментариями киргизской стороны РИА Новости пока не располагает.Предыдущий конфликт на границе двух стран, который произошел в конце апреля, унес жизни более чем 50 человек с обеих сторон.

https://ria.ru/20210708/afganistan-1740455530.html

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таджикистан, киргизия, в мире