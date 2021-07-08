https://ria.ru/20210708/gordon-1740371285.html

Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов

Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов - РИА Новости, 08.07.2021

Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал в эфире телеканала "Украина 24" состояние железнодорожного перевозчика "Укрзализныця". РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T06:47

2021-07-08T06:47

2021-07-08T06:47

дмитрий гордон

укрзализныця

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал в эфире телеканала "Украина 24" состояние железнодорожного перевозчика "Укрзализныця".Как отметил Гордон, огромное количество поездов в XXI веке "в цивилизованной европейской стране" не оснащено кондиционерами. "Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри", – указал он.По его словам, государственный перевозчик, который должен приносит доход в бюджет, является "насквозь убыточным". "То, что происходит в "Укрзализныце" - это ворье на ворье, это ужас", - пожаловался журналист.Гордон добавил, что комиссия Верховной рады, занимающаяся аудитом "Укрзализныци", установила, что компания находится на грани дефолта, "все изношено, распродано, украдено". "Перевозки резко сократились, как грузовые, так и пассажирские, пути разбиты, не справляются с потоком, надо менять, поезда – сплошная рухлядь", – заявил он.При этом даже в "элитных" поездах, таких как "Интерсити", в первом классе пахнет туалетом на весь вагон, посетовал Гордон. Журналист также выразил мнение, что никаких реформ в "Укрзализныце" так и не проводилось, тем не менее члены Наблюдательного совета предприятия, по его словам, получают миллионы гривен.Украинские поезда страдают от серьезного износа, большинство подвижного состава, возраст которого составляет от 30 до 53 лет, произведено в советские времена. Подавляющее количество поездов давно подлежит списанию и утилизации. Общий показатель износа превышает 90 процентов.

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https://ria.ru/20210216/otoplenie-1597621005.html

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дмитрий гордон, укрзализныця, верховная рада украины, украина, в мире