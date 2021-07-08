Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
Журналист Гордон рассказал об ужасном состоянии украинских поездов
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал в эфире телеканала "Украина 24" состояние железнодорожного перевозчика "Укрзализныця".
Как отметил Гордон, огромное количество поездов в XXI веке "в цивилизованной европейской стране" не оснащено кондиционерами. "Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри", – указал он.
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По его словам, государственный перевозчик, который должен приносит доход в бюджет, является "насквозь убыточным". "То, что происходит в "Укрзализныце" - это ворье на ворье, это ужас", - пожаловался журналист.
Гордон добавил, что комиссия Верховной рады, занимающаяся аудитом "Укрзализныци", установила, что компания находится на грани дефолта, "все изношено, распродано, украдено". "Перевозки резко сократились, как грузовые, так и пассажирские, пути разбиты, не справляются с потоком, надо менять, поезда – сплошная рухлядь", – заявил он.
При этом даже в "элитных" поездах, таких как "Интерсити", в первом классе пахнет туалетом на весь вагон, посетовал Гордон. Журналист также выразил мнение, что никаких реформ в "Укрзализныце" так и не проводилось, тем не менее члены Наблюдательного совета предприятия, по его словам, получают миллионы гривен.
Украинские поезда страдают от серьезного износа, большинство подвижного состава, возраст которого составляет от 30 до 53 лет, произведено в советские времена. Подавляющее количество поездов давно подлежит списанию и утилизации. Общий показатель износа превышает 90 процентов.