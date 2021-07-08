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Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов - РИА Новости, 08.07.2021
Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал в эфире телеканала "Украина 24" состояние железнодорожного перевозчика "Укрзализныця". РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T06:47
2021-07-08T06:47
дмитрий гордон
укрзализныця
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал в эфире телеканала "Украина 24" состояние железнодорожного перевозчика "Укрзализныця".Как отметил Гордон, огромное количество поездов в XXI веке "в цивилизованной европейской стране" не оснащено кондиционерами. "Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри", – указал он.По его словам, государственный перевозчик, который должен приносит доход в бюджет, является "насквозь убыточным". "То, что происходит в "Укрзализныце" - это ворье на ворье, это ужас", - пожаловался журналист.Гордон добавил, что комиссия Верховной рады, занимающаяся аудитом "Укрзализныци", установила, что компания находится на грани дефолта, "все изношено, распродано, украдено". "Перевозки резко сократились, как грузовые, так и пассажирские, пути разбиты, не справляются с потоком, надо менять, поезда – сплошная рухлядь", – заявил он.При этом даже в "элитных" поездах, таких как "Интерсити", в первом классе пахнет туалетом на весь вагон, посетовал Гордон. Журналист также выразил мнение, что никаких реформ в "Укрзализныце" так и не проводилось, тем не менее члены Наблюдательного совета предприятия, по его словам, получают миллионы гривен.Украинские поезда страдают от серьезного износа, большинство подвижного состава, возраст которого составляет от 30 до 53 лет, произведено в советские времена. Подавляющее количество поездов давно подлежит списанию и утилизации. Общий показатель износа превышает 90 процентов.
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дмитрий гордон, укрзализныця, верховная рада украины, украина, в мире
Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:47 08.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентральный железнодорожный вокзал в Киеве
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Журналист Гордон рассказал об ужасном состоянии украинских поездов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал в эфире телеканала "Украина 24" состояние железнодорожного перевозчика "Укрзализныця".
Как отметил Гордон, огромное количество поездов в XXI веке "в цивилизованной европейской стране" не оснащено кондиционерами. "Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри", – указал он.
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По его словам, государственный перевозчик, который должен приносит доход в бюджет, является "насквозь убыточным". "То, что происходит в "Укрзализныце" - это ворье на ворье, это ужас", - пожаловался журналист.
Гордон добавил, что комиссия Верховной рады, занимающаяся аудитом "Укрзализныци", установила, что компания находится на грани дефолта, "все изношено, распродано, украдено". "Перевозки резко сократились, как грузовые, так и пассажирские, пути разбиты, не справляются с потоком, надо менять, поезда – сплошная рухлядь", – заявил он.
При этом даже в "элитных" поездах, таких как "Интерсити", в первом классе пахнет туалетом на весь вагон, посетовал Гордон. Журналист также выразил мнение, что никаких реформ в "Укрзализныце" так и не проводилось, тем не менее члены Наблюдательного совета предприятия, по его словам, получают миллионы гривен.
Украинские поезда страдают от серьезного износа, большинство подвижного состава, возраст которого составляет от 30 до 53 лет, произведено в советские времена. Подавляющее количество поездов давно подлежит списанию и утилизации. Общий показатель износа превышает 90 процентов.
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