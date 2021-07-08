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В Кремле ответили на вопрос об идее перенести единый день голосования
В Кремле ответили на вопрос об идее перенести единый день голосования - РИА Новости, 08.07.2021
В Кремле ответили на вопрос об идее перенести единый день голосования
В Кремле пока нет позиции по предложению председателя ЦИК Эллы Памфиловой перенести Единый день голосования на время школьных каникул, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:33
2021-07-08T13:33
2021-07-08T13:41
единый день голосования
россия
элла памфилова
единый день голосования в россии
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Кремле пока нет позиции по предложению председателя ЦИК Эллы Памфиловой перенести Единый день голосования на время школьных каникул, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Памфилова предложила переносить выборы на время школьных каникул, так как найти замену избирательным участкам в школах практически невозможно."Сейчас нет какой-то сформулированной позиции на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли такое предложение в Кремле и как к нему относятся.
https://ria.ru/20210706/pamfilova-1740100093.html
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россия, элла памфилова, единый день голосования в россии, дмитрий песков, политика
В Кремле ответили на вопрос об идее перенести единый день голосования
13:33 08.07.2021 (обновлено: 13:41 08.07.2021)
В Кремле пока нет позиции по предложению перенести единый день голосования на время каникул