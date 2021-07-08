https://ria.ru/20210708/golosovanie-1740427272.html

В Кремле ответили на вопрос об идее перенести единый день голосования

В Кремле ответили на вопрос об идее перенести единый день голосования - РИА Новости, 08.07.2021

В Кремле ответили на вопрос об идее перенести единый день голосования

В Кремле пока нет позиции по предложению председателя ЦИК Эллы Памфиловой перенести Единый день голосования на время школьных каникул, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:33

2021-07-08T13:33

2021-07-08T13:41

единый день голосования

россия

элла памфилова

единый день голосования в россии

дмитрий песков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573628820_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_c448e296c62cb1fbe9480dcb90b3a82c.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Кремле пока нет позиции по предложению председателя ЦИК Эллы Памфиловой перенести Единый день голосования на время школьных каникул, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Памфилова предложила переносить выборы на время школьных каникул, так как найти замену избирательным участкам в школах практически невозможно."Сейчас нет какой-то сформулированной позиции на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли такое предложение в Кремле и как к нему относятся.

https://ria.ru/20210706/pamfilova-1740100093.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, элла памфилова, единый день голосования в россии, дмитрий песков, политика