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СМИ сообщили подробности убийства президента Гаити
СМИ сообщили подробности убийства президента Гаити - РИА Новости, 08.07.2021
СМИ сообщили подробности убийства президента Гаити
В президента Гаити Жовенеля Моиза, который скончался в результате нападения, попало 12 пуль, сообщает местный портал Juno7 со ссылкой на первые выводы... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:28
2021-07-08T17:13
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В президента Гаити Жовенеля Моиза, который скончался в результате нападения, попало 12 пуль, сообщает местный портал Juno7 со ссылкой на первые выводы заместителя мирового судьи.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию прошлой ночью. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.По информации издания, тело президента обнаружили в "плачевном состоянии": пули попали в левое ухо, лоб, живот, правую руку, левую ногу, левая нога была сломана, отсутствовал левый глаз. При этом никто из сотрудников личной охраны главы государства не пострадал.Дом был в полном беспорядке, в зале заседаний, столовой и спальне были видны пулевые отверстия.Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата. До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
СМИ сообщили подробности убийства президента Гаити
14:28 08.07.2021 (обновлено: 17:13 08.07.2021)
 
© AP Photo / Dieu Nalio CheryПрезидент Гаити Жовенель Моиз
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Dieu Nalio Chery

Портал Juno7 сообщил, что в погибшего президента Гаити попало 12 пуль, охранники не пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В президента Гаити Жовенеля Моиза, который скончался в результате нападения, попало 12 пуль, сообщает местный портал Juno7 со ссылкой на первые выводы заместителя мирового судьи.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию прошлой ночью. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 13:37
Дети убитого президента Гаити покинули страну, сообщили СМИ
По информации издания, тело президента обнаружили в "плачевном состоянии": пули попали в левое ухо, лоб, живот, правую руку, левую ногу, левая нога была сломана, отсутствовал левый глаз. При этом никто из сотрудников личной охраны главы государства не пострадал.
Дом был в полном беспорядке, в зале заседаний, столовой и спальне были видны пулевые отверстия.
Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата. До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.
На осадном положении: Гаити после убийства президента
© AP Photo / Joseph Odelyn

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Военные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити
1 из 8

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

Сотрудники полиции и криминалисты ищут улики возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза
2 из 8

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AP Photo / Joseph Odelyn

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

Гильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе, Гаити
3 из 8

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

Автомобиль выезжает из резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе
4 из 8

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

Военнослужащие возле больницы, куда была доставлена первая леди Гаити Мартина Моиз в Порт-о-Пренсе, Гаити
5 из 8

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

Улики возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза
6 из 8

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
© AP Photo / Joseph Odelyn

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

Солдаты патрулируют район Петион Вилль после нападения на резиденцию главы Гаити Жовенеля Моиза
7 из 8

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

Военные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити
8 из 8

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

© AP Photo / Joseph Odelyn
1 из 8

Нападение произошло в ночь на среду. Резиденцию Жовенеля Моиза атаковали вооруженные люди, представившиеся сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA).

© AP Photo / Joseph Odelyn
2 из 8

Высокопоставленный чиновник назвал нападавших наемниками, никак не связанными с деятельностью DEA. Некоторые из них говорили по-испански, тогда как официальными языками Гаити считаются гаитянский креольский и французский.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
3 из 8

В результате покушения президент и первая леди получили смертельные ранения. Глава государства скончался.

© AP Photo / Joseph Odelyn
4 из 8

Супруга президента Мартин Моиз смогла выжить, она получает необходимую медицинскую помощь.

© AP Photo / Joseph Odelyn
5 из 8

Совет министров по итогам экстренного заседания объявил на территории всей страны военное положение.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
6 из 8

И.о. премьера Гаити предложил как можно скорее провести заседание СБ ООН и начать расследование убийства.

© AFP 2021 / Valerie Baeriswyl
7 из 8

Мировые лидеры потрясены известием об убийстве Жовенеля Моиза и выразили соболезнования его семье.

© AP Photo / Joseph Odelyn
8 из 8

Во многих странах обеспокоены ситуацией на Гаити и призывают местных политиков к спокойствию.

© AP Photo / Joseph Odelyn
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиВ мире
 
 
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