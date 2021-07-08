https://ria.ru/20210708/gaiti-1740439550.html

СМИ сообщили подробности убийства президента Гаити

СМИ сообщили подробности убийства президента Гаити - РИА Новости, 08.07.2021

СМИ сообщили подробности убийства президента Гаити

В президента Гаити Жовенеля Моиза, который скончался в результате нападения, попало 12 пуль, сообщает местный портал Juno7 со ссылкой на первые выводы... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:28

2021-07-08T14:28

2021-07-08T17:13

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В президента Гаити Жовенеля Моиза, который скончался в результате нападения, попало 12 пуль, сообщает местный портал Juno7 со ссылкой на первые выводы заместителя мирового судьи.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию прошлой ночью. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.По информации издания, тело президента обнаружили в "плачевном состоянии": пули попали в левое ухо, лоб, живот, правую руку, левую ногу, левая нога была сломана, отсутствовал левый глаз. При этом никто из сотрудников личной охраны главы государства не пострадал.Дом был в полном беспорядке, в зале заседаний, столовой и спальне были видны пулевые отверстия.Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата. До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.

https://ria.ru/20210708/deti-1740428102.html

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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире