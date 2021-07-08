https://ria.ru/20210708/florida-1740485360.html

Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 60 человек

Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 60 человек - РИА Новости, 08.07.2021

Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 60 человек

Число погибших при обрушении жилого дома в Серфсайде (штат Флорида) возросло на 6 и достигло 60, пропавшими без вести числятся 80 человек, сообщила на... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:50

2021-07-08T17:50

2021-07-08T17:50

флорида

майами

сша

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в Серфсайде (штат Флорида) возросло на 6 и достигло 60, пропавшими без вести числятся 80 человек, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."Число подтвержденных смертей в настоящее время составляет 60", - сказала Кава.По ее словам, судьба 80 человек остается неизвестной.Жилой дом в Серфсайде частично обрушился в ночь на 24 июня. На месте трагического инцидента продолжаются поисковые работы.

флорида

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, майами, сша, в мире