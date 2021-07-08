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Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 миллионов евро
Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 миллионов евро - РИА Новости, 08.07.2021
Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 миллионов евро
Еврокомиссия оштрафовала на 875 миллионов евро BMW и группу Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) за нарушение правил конкуренции Евросоюза и... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:43
2021-07-08T12:56
маргрет вестагер
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bmw ag
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Еврокомиссия оштрафовала на 875 миллионов евро BMW и группу Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) за нарушение правил конкуренции Евросоюза и картельный сговор в области очистки выбросов дизельных автомобилей, сообщила в четверг ЕК."Еврокомиссия приняла решение против пяти автопроизводителей: Daimler, BMW, а также Volkswagen, Audi и Porsche, которые входят в группу Volkswagen. ЕК наложила общий штраф в размере 875 миллиона евро", - сказала исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер на пресс-конференции.Daimler не был оштрафован, поскольку сообщил ЕК о существовании этого картеля, уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии. По расчетам ЕК, штраф для него составил бы 727 миллионов евро.Группа Volkswagen (Audi и Porsche входят в нее, но формально являются отдельными компаниями) оштрафована на 502,4 миллиона евро, BMW - на 372,8 миллиона евро.Штраф наложен за "сговор о технических разработках в области очистки от оксидов азота" выбросов дизельных автомобилей, что препятствовало конкуренции на рынке ЕС, уточняется в пресс-релизе ЕК. Все стороны признали свою причастность к картелю и согласились урегулировать дело, сообщает Еврокомиссия.Эти производители на протяжении более чем пяти лет были в сговоре, чтобы избежать конкуренции "в области лучшей очистки, чем это требуется по закону, несмотря на доступность соответствующих технологий", отмечается в релизе.
https://ria.ru/20210219/avtomobil-1598140360.html
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маргрет вестагер, daimler ag, авто, volkswagen group, bmw ag, еврокомиссия, в мире, экономика
Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 миллионов евро
12:43 08.07.2021 (обновлено: 12:56 08.07.2021)
 
© Фото : Volkswagen 2021Каршеринговые машины "Делимобиля" марки Volkswagen
Каршеринговые машины Делимобиля марки Volkswagen - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : Volkswagen 2021

Еврокомиссия оштрафовала BMW и группу Volkswagen на 875 миллионов евро за картельный сговор

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БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Еврокомиссия оштрафовала на 875 миллионов евро BMW и группу Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) за нарушение правил конкуренции Евросоюза и картельный сговор в области очистки выбросов дизельных автомобилей, сообщила в четверг ЕК.
"Еврокомиссия приняла решение против пяти автопроизводителей: Daimler, BMW, а также Volkswagen, Audi и Porsche, которые входят в группу Volkswagen. ЕК наложила общий штраф в размере 875 миллиона евро", - сказала исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер на пресс-конференции.
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Daimler не был оштрафован, поскольку сообщил ЕК о существовании этого картеля, уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии. По расчетам ЕК, штраф для него составил бы 727 миллионов евро.
Группа Volkswagen (Audi и Porsche входят в нее, но формально являются отдельными компаниями) оштрафована на 502,4 миллиона евро, BMW - на 372,8 миллиона евро.
Штраф наложен за "сговор о технических разработках в области очистки от оксидов азота" выбросов дизельных автомобилей, что препятствовало конкуренции на рынке ЕС, уточняется в пресс-релизе ЕК. Все стороны признали свою причастность к картелю и согласились урегулировать дело, сообщает Еврокомиссия.
Эти производители на протяжении более чем пяти лет были в сговоре, чтобы избежать конкуренции "в области лучшей очистки, чем это требуется по закону, несмотря на доступность соответствующих технологий", отмечается в релизе.
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