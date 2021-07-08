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Эстония вышлет российского дипломата
Эстония вышлет российского дипломата - РИА Новости, 08.07.2021
Эстония вышлет российского дипломата
Эстония вышлет российского дипломата в ответ на выдворение консула Марта Лятта из Санкт-Петербурга, заявила премьер-министр Кая Каллас. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:32
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эстония
санкт-петербург
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл — РИА Новости. Эстония вышлет российского дипломата в ответ на выдворение консула Марта Лятта из Санкт-Петербурга, заявила премьер-министр Кая Каллас."В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает дипломатического работника, то со второй стороны следует симметричный ответ. Да, у нас тоже есть план предпринять такой шаг", — сказала она.По словам премьера, произошедшее в Санкт-Петербурге является провокацией ФСБ против эстонского дипломата, который, по ее мнению, "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами".Ранее ФСБ сообщила, что 6 июля Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже МИД объявил консула персоной нон грата и сообщил, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов.
https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740277731.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония, санкт-петербург, в мире
Эстония вышлет российского дипломата
13:32 08.07.2021 (обновлено: 14:19 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Премьер Эстонии Кая Каллас подтвердила, что из страны будет выслан российский дипломат

Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл — РИА Новости. Эстония вышлет российского дипломата в ответ на выдворение консула Марта Лятта из Санкт-Петербурга, заявила премьер-министр Кая Каллас.
"В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает дипломатического работника, то со второй стороны следует симметричный ответ. Да, у нас тоже есть план предпринять такой шаг", — сказала она.
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По словам премьера, произошедшее в Санкт-Петербурге является провокацией ФСБ против эстонского дипломата, который, по ее мнению, "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами".
Ранее ФСБ сообщила, что 6 июля Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже МИД объявил консула персоной нон грата и сообщил, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов.
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