https://ria.ru/20210708/estoniya-1740426846.html

Эстония вышлет российского дипломата

Эстония вышлет российского дипломата - РИА Новости, 08.07.2021

Эстония вышлет российского дипломата

Эстония вышлет российского дипломата в ответ на выдворение консула Марта Лятта из Санкт-Петербурга, заявила премьер-министр Кая Каллас. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:32

2021-07-08T13:32

2021-07-08T14:19

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

эстония

санкт-петербург

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730277391_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_32e985485bb5e58e5a944d649c491bc5.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл — РИА Новости. Эстония вышлет российского дипломата в ответ на выдворение консула Марта Лятта из Санкт-Петербурга, заявила премьер-министр Кая Каллас."В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает дипломатического работника, то со второй стороны следует симметричный ответ. Да, у нас тоже есть план предпринять такой шаг", — сказала она.По словам премьера, произошедшее в Санкт-Петербурге является провокацией ФСБ против эстонского дипломата, который, по ее мнению, "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами".Ранее ФСБ сообщила, что 6 июля Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже МИД объявил консула персоной нон грата и сообщил, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов.

https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740277731.html

https://ria.ru/20210704/estoniya-1739847892.html

россия

эстония

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония, санкт-петербург, в мире