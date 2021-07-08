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Биолог рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в России
Биолог рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в России - РИА Новости, 08.07.2021
Биолог рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в России
Вакцинация 80% населения смогла бы прекратить эпидемию нового коронавируса в России, заявил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:13
2021-07-08T12:13
2021-07-08T12:18
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
сергей нетесов
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Вакцинация 80% населения смогла бы прекратить эпидемию нового коронавируса в России, заявил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Когда вы знаете, что в Великобритании вакцинировано 60%, а там население – около 60 миллионов, то вы поймете, что мы в числе самых отсталых стран. Монголия гораздо лучше нас выглядит – там под 40% уже привилось… а надо бы – 80%, чтобы эпидемию прекратить", - сказал Нетесов.Он отметил, что ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в России может исправить только сознательность людей и темпы вакцинации.
https://ria.ru/20210708/protsenko-1740382835.html
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вакцинация россиян от covid-19, сергей нетесов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, новосибирский государственный университет
Биолог рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в России
12:13 08.07.2021 (обновлено: 12:18 08.07.2021)
Биолог рассказал, что вакцинация 80% населения могла бы остановить эпидемию коронавируса