https://ria.ru/20210708/epidemiya-1740410450.html

Биолог рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в России

Биолог рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в России - РИА Новости, 08.07.2021

Биолог рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в России

Вакцинация 80% населения смогла бы прекратить эпидемию нового коронавируса в России, заявил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:13

2021-07-08T12:13

2021-07-08T12:18

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

сергей нетесов

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

новосибирский государственный университет

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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Вакцинация 80% населения смогла бы прекратить эпидемию нового коронавируса в России, заявил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Когда вы знаете, что в Великобритании вакцинировано 60%, а там население – около 60 миллионов, то вы поймете, что мы в числе самых отсталых стран. Монголия гораздо лучше нас выглядит – там под 40% уже привилось… а надо бы – 80%, чтобы эпидемию прекратить", - сказал Нетесов.Он отметил, что ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в России может исправить только сознательность людей и темпы вакцинации.

https://ria.ru/20210708/protsenko-1740382835.html

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вакцинация россиян от covid-19, сергей нетесов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, новосибирский государственный университет