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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/epidemiya-1740410450.html
Биолог рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в России
Биолог рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в России - РИА Новости, 08.07.2021
Биолог рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в России
Вакцинация 80% населения смогла бы прекратить эпидемию нового коронавируса в России, заявил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:13
2021-07-08T12:18
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
сергей нетесов
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Вакцинация 80% населения смогла бы прекратить эпидемию нового коронавируса в России, заявил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Когда вы знаете, что в Великобритании вакцинировано 60%, а там население – около 60 миллионов, то вы поймете, что мы в числе самых отсталых стран. Монголия гораздо лучше нас выглядит – там под 40% уже привилось… а надо бы – 80%, чтобы эпидемию прекратить", - сказал Нетесов.Он отметил, что ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в России может исправить только сознательность людей и темпы вакцинации.
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вакцинация россиян от covid-19, сергей нетесов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, новосибирский государственный университет
Биолог рассказал, как остановить эпидемию коронавируса в России
12:13 08.07.2021 (обновлено: 12:18 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Биолог рассказал, что вакцинация 80% населения могла бы остановить эпидемию коронавируса

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Вакцинация 80% населения смогла бы прекратить эпидемию нового коронавируса в России, заявил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
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"Когда вы знаете, что в Великобритании вакцинировано 60%, а там население – около 60 миллионов, то вы поймете, что мы в числе самых отсталых стран. Монголия гораздо лучше нас выглядит – там под 40% уже привилось… а надо бы – 80%, чтобы эпидемию прекратить", - сказал Нетесов.
Он отметил, что ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в России может исправить только сознательность людей и темпы вакцинации.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Сергей НетесовКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукНовосибирский государственный университет
 
 
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