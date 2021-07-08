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Под Петербургом три человека погибли при столкновении машины с поездом

Под Петербургом три человека погибли при столкновении машины с поездом - РИА Новости, 08.07.2021

Под Петербургом три человека погибли при столкновении машины с поездом

Три человека погибли в автомобиле, в который врезался поезд на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:22

2021-07-08T14:22

2021-07-08T14:23

ленинградская область

приозерский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Три человека погибли в автомобиле, в который врезался поезд на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области, рассказали РИА Новости в областном ГУМЧС. "В 12.45 поступило сообщение, что легковой автомобиль выехал на запрещающий сигнал на железнодорожный переезд возле станции Орехово и столкнулся с локомотивом. Три человека, который находились в автомобиле, погибли", - заявили в ведомстве.Обстоятельства ДТП уточняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/anapa-1739933137.html

ленинградская область

приозерский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, приозерский район, происшествия