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Под Петербургом три человека погибли при столкновении машины с поездом
Под Петербургом три человека погибли при столкновении машины с поездом - РИА Новости, 08.07.2021
Под Петербургом три человека погибли при столкновении машины с поездом
Три человека погибли в автомобиле, в который врезался поезд на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:22
2021-07-08T14:22
2021-07-08T14:23
ленинградская область
приозерский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Три человека погибли в автомобиле, в который врезался поезд на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области, рассказали РИА Новости в областном ГУМЧС. "В 12.45 поступило сообщение, что легковой автомобиль выехал на запрещающий сигнал на железнодорожный переезд возле станции Орехово и столкнулся с локомотивом. Три человека, который находились в автомобиле, погибли", - заявили в ведомстве.Обстоятельства ДТП уточняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/anapa-1739933137.html
ленинградская область
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ленинградская область, приозерский район, происшествия
Под Петербургом три человека погибли при столкновении машины с поездом
14:22 08.07.2021 (обновлено: 14:23 08.07.2021)
В Ленинградской области три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом